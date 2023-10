Ten Hag falta el respeto a Casemiro: «Quería más fútbol»

Ten Hag faltó el respeto a Casemiro el pasado sábado tras la épica victoria del Manchester United sobre el Brentford. Tras remontar el partido en los últimos minutos, después de quitar al brasileño en el descanso, el técnico holandés realizó unas declaraciones donde claramente faltó el respeto a Casemiro.

El Manchester United no está viviendo buenos tiempos. Su juego no es el mejor y los resultados no son nada buenos, a pesar de su última victoria bajo la bocina. En Premier League, los red devils llevan solamente 12 puntos en ocho jornadas. En Champions League, el cuadro inglés lleva 0 puntos tras las dos primeras jornadas. Los de Ten Hag han cosechado seis derrotas en 11 partidos hasta el momento.

Durante el partido de Premier League del pasado sábado ante el Brentford, el equipo londinense se marchó ganando 0-1 al descanso. Las cosas no funcionaban en los red devils y Ten Hag decidió quitar del campo a Casemiro. Una sustitución que sorprendió a todos. En su lugar entró Eriksen. Pero nada cambió.

Fue McTominay, que entró en el minuto 86, quien cambió el partido de forma drástica y milagrosa. El mediocentro escocés anotó dos goles en el tiempo de descuento. Uno en el 93 y otro en el 97 para remontar el partido a favor del Manchester United. A pesar de la victoria, las sensaciones en el juego de los red devils fueron muy preocupantes.

La falta de respeto de Ten Hag a Casemiro

A pesar de la victoria, de forma épica, había muchas preguntas en torno al Manchester United. Las sensaciones con el juego de Ten Hag convencen a muy pocos. Tras finalizar el partido, el técnico holandés fue preguntado sobre el sorprendente cambio de Casemiro al descanso. Su respuesta fue tajante y una falta de respeto para el futbolista brasileño: «Quería más fútbol».

Casemiro, que viene jugándolo todo en el Manchester United, es una pieza fundamental en el equipo británico. Un jugador con experiencia, veteranía y mucho más fútbol en sus botas del que intenta vender Ten Hag en cada rueda de prensa. Porque sobre el verde, el técnico holandés no está demostrando absolutamente nada desde que llegó al banquillo red devil.

La falta de respeto de Ten Hag a Casemiro se ha hecho viral y ha sentado muy mal a los aficionados del cuadro británico. El ex jugador del Real Madrid es un profesional absoluta con un compromiso inquebrantable. Además, Casemiro es el máximo goleador del equipo hasta el momento con cuatro dianas más una asistencia.

Una falta de respeto inexplicable de Ten Hag a un jugador con 23 títulos durante su carrera y que fue decisivo en la última Carabao Cup conquistada por el Manchester United. Los resultados esta temporada de los red devils son malos, pero sin Casemiro sobre el verde serían nefastos. No es la primera falta de respeto de Ten Hag a un profesional intachable. El holandés ya faltó el respeto en rueda de prensa a Cristiano Ronaldo en el pasado.

Casemiro, un profesional

A pesar de estas palabras de Ten Hag, Casemiro es un profesional y seguirá rindiendo a su máximo nivel. De hecho, si miramos en la hemeroteca, el brasileño siempre ha hablado bien del técnico holandés cuando ha sido preguntado por él. En cambio, Ten Hag no puede decir lo mismo.

«Creo que tiene una gran ambición por ganar, y eso se ve en su trabajo. No solo en el de él, sino en el del cuerpo técnico, porque siempre quiere ganar y nunca está satisfecho. Ellos siempre quieren buscar algo nuevo y marcar la diferencia en los partidos», afirmó Casemiro en una entrevista.

«Yo creo que el Manchester United tiene un gran entrenador, y esto ya se notó mucho en Ajax. Yo creo que aquí, Erik, está trabajando bien. Tiene jugadores distintos y diferentes, pero yo creo que poco a poco nosotros vamos a ir cogiendo su forma de jugar», culminó el futbolista brasileño.