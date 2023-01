La llegada de Ten Hag al banquillo del Manchester United esta temporada provocó un gran terremoto en Old Trafford. Desde el primer día, su relación con Cristiano Ronaldo no fue buena hasta el punto de otorgarle un rol de suplente que no gustó nada al portugués. Esto cargó de motivos al ex del Real Madrid para seguir con la idea de querer abandonar el club inglés. Ahora, con la marcha del ‘7’ a Arabia Saudí, el técnico holandés no ha querido dirigirse a él ni mandarle un mensaje pese a ser preguntado por ello.

«No hablo del pasado, hablemos del futuro», comentó Ten Hag tras la victoria del Manchester United ante el Wolverhampton este sábado por 0-1. «Hoy dimos un buen paso. Es la primera vez que estamos entre los cuatro primeros, pero no significa nada porque es un largo camino por recorrer. Tenemos que vivir partido a partido, ponernos en condiciones de ganar algo», añadió.

Ten Hag no quiso hablar sobre el reciente fichaje de Cristiano Ronaldo por el Al Nassr, pese a ser preguntado por ello por parte de los periodistas en rueda de prensa al concluir el encuentro de Premier League. El técnico holandés hizo caso omiso a las preguntas de los medios de comunicación y evidenció que ni con la marcha del jugador haya quedado zanjada la mala relación entre ambos.

Y es que Cristiano Ronaldo abandonó el conjunto inglés tras la polémica rueda de prensa con Piers Morgan antes del Mundial de Qatar. El jugador de 37 años habló públicamente ante el periodista británico y confirmó la mala relación con el que era su entrenador. Después de aquellas declaraciones, se hizo oficial la marcha del Manchester United y su destino apuntaba a Arabia Saudí. Finalmente, este viernes, el equipo arábigo hizo oficial la contratación del portugués convirtiéndolo en el jugador mejor pagado del mundo.