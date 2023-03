Casemiro: «Los árbitros ven que no hay maldad en mí»

Carlos Casemiro ha hablado claro sobre su forma de jugar al fútbol. El mediocentro del Manchester United ha señalado que, pese a la intensidad que le aplica a su juego, nunca va con la idea de «hacer mal a un jugador». Reconoce que le gusta ir «fuerte siempre», pero que no suele ir «con los tacos» y que en sus valores no está el «insultar a un jugador» ni «hacer daño de más». Estas palabras cobran especial relevancia después de sufrir su segunda expulsión en Premier League, puesto que reconoce que «si sale mal» se enfada «porque eso no es fútbol» y, de hecho, se le vio muy afectado abandonando el campo tras ver la roja.

El ex jugador del Real Madrid se ha abierto y ha detallado su forma de jugar, dejando claro la influencia que tienen en todo lo que hace los valores que le enseñó su madre. «Los árbitros ven que no hay maldad. Siempre intento llegar al balón, siempre voy fuerte porque soy lo que soy y me gusta la intensidad a la que juego, pero no hay maldad. Nunca voy con los tacos para hacer mal a un jugador y si sale mal me enfado yo porque eso no es fútbol. En el fútbol sí que se puede hacer falta y una falta es fútbol, pero con maldad nunca», apunta Casemiro.

El brasileño apunta que lo que se ve sobre el césped es una prolongación de lo que aprendió de pequeño: «Eso viene de mis valores, los que mi madre me enseñó. Nunca voy a hacer mal a un jugador, nunca voy a insultar a un jugador, nunca voy a hacer daño de más. Claro que te puedes picar, porque cada uno defiende su escudo. Pero mis valores que me enseñó mi madre es nunca hacer mal a nadie. Voy a seguir haciendo falta, voy a seguir viendo amarillas, pero los valores que mi madre me enseñó, nunca es hacer daño a nadie».