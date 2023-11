Guardiola: «Es más probable que me quede si bajamos a Tercera que si ganamos la Champions»

Este sábado, al mediodía, se enfrentan Manchester City y Liverpool en uno de los ya clásicos de la Premier League. No es un derbi pero la rivalidad que ha surgido entre ambos clubes en la última década, disputándose cada título mano a mano, así como la continuidad de sus técnicos, Pep Guardiola y Jurgen Klopp, dota al partido de un morbo mayor, dos de los entrenadores más destacados de este siglo en toda Europa.

Ha sido el técnico catalán el que ha reconocido que esa rivalidad que mantienen durante todos estos años entre City y Liverpool le hace ser mejor técnico. «Me hace mejor entrenador, es parte de llevar tantos años en este trabajo. Él y sus equipos, aquí y en Dortmund, siempre hemos sido grandes rivales con buenos partidos para ambos, siempre atractivos y con una mentalidad positiva», aseguraba Guardiola, que reconocía de Klopp: «Me hizo mejor entrenador con sus equipos y con su forma de jugar. Las transiciones que hacen, el espacio que crean por detrás, Núñez, Salah… tiene un equipo fantástico, no hay duda de ello».

Pese a esta rivalidad, Guardiola comentaba que nada tiene que ver esta rivalidad entre el City y el Liverpool de Klopp a la que tienen en España Real Madrid y Barcelona con los Clásicos: «Es distinta. Pero en la última década, desde que llegué aquí, ha sido nuestro rival más duro. Hay que felicitar tanto al Liverpool como al Manchester City por seguir ahí después de tantos años».

Ambos equipos ocupan ahora mismo los dos puestos más altos de la clasificación. El Manchester City es líder con 28 puntos por los 27 que tiene el Liverpool –los mismos que el Arsenal–. Sobre los reds, Pep sólo profesó halagos: «Creo que todos somos amigos. El tiempo pasa y después de ocho años el Liverpool no es el mismo equipo. Es parecido, está claro, tienen a Trent Alexander-Arnold, que ahora puede jugar por dentro y hay ideas similares. Siempre ha sido nuestro mayor rival. Es un gran club, un gran equipo y tengo ganas de que llegue el partido».

Sobre las opciones de que Erling Haaland salga de inicio, Guardiola confesó que el jueves «entrenó con molestias» y que dependerá de este viernes: «Tenemos algunos problemas, como tantos equipos. Después del entrenamiento, veremos. Entonces sabré seguro qué jugadores están disponibles para mañana. Siempre tenemos un plan A».

Tras el reciente castigo al Everton por sus irregularidades económicas con respecto al fair play de la Premier League, con una penalización de 10 puntos y la posibilidad de que el Manchester City sufra lo mismo, Guardiola era claro: «Yo no he cambiado de opinión, esperaremos y aceptaremos las resoluciones. No diré nada sobre el Everton porque no sé lo que ocurrió realmente, son dos casos completamente distinto aunque sé que hay gente diciendo que al City habría que descenderlo a Conference (quinta categoría), pero hay que esperar. Lees esas cosas y deberíamos ser descendidos, pero nadie sabe nada. El mes pasado ya dije que si hemos hecho algo mal seremos castigados. Después seguiré aquí, pero el caso del Everton no lo conozco. Son distintos, no se pueden comparar».

«Si somos culpables sé que hay gente deseando que sea cierto, pero hay que esperar y ver, luego daremos explicaciones. Hay más posibilidades de que me quede en caso de bajar a quinta que ganando la Liga de Campeones», sentenciaba Guardiola sobre una hipotética sanción a los citizens.