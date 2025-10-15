Fin al culebrón Verstappen… de momento: Mercedes confirma que Russell y Antonelli seguirán en 2026

Mercedes ha confirmado su alineación oficial para el Mundial de Fórmula 1 2026 y a su vez ha descartado lo que era un secreto a voces, y es que Max Verstappen no fichará por la escudería alemana y que, por lo tanto, continuará en Red Bull el año que viene. George Russell, ganador del Gran Premio de Singapur y de dos carreras esta temporada, y Kimi Andrea Antonelli, aún debutante, serán quienes testen el que apunta a ser el coche con motor dominador.

«Confirmar nuestra alineación de pilotos siempre fue sólo una cuestión de cuándo, sino de si», dijo Toto Wolff, jefe del equipo Mercedes, que siempre esperó a Verstappen y que hará sin duda otra intentona a lo largo de 2026 si Red Bull no está entre las escuderías que peleen por el título. El culebrón ha terminado por el momento, aunque el mercado del año que viene tiene toda la pinta de ser agitado.

«Queríamos tomarnos nuestro tiempo, gestionar las negociaciones adecuadamente y asegurarnos de que todos, en todas las partes, estuvieran contentos. Me complace haberlo hecho», añadió el austriaco. «George y Kimi han demostrado ser una pareja sólida y estamos entusiasmados de continuar nuestro viaje juntos», expresó.

It’s official 😉 We are delighted to confirm that George Russell and Kimi Antonelli will continue as the team’s driver line-up into 2026 — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) October 15, 2025

Mercedes no tuvo claro si renovar a Russell hasta las últimas fechas pese a su gran rendimiento, pero el inglés se ha ganado a pulso este nuevo contrato que tan sólo se alargará a un año por el momento. El británico fundió a Lewis Hamilton en su última temporada en el equipo alemán y este año está haciendo lo mismo con Antonelli, de 18 años.

Mercedes confirma y Verstappen espera

De este modo, se confirma que Verstappen continuará en Red Bull, donde tiene contrato hasta 2028, aunque con esa cláusula de salida que puede aplicar siempre y cuando hasta mitad de temporada no se encuentre entre los tres primeros clasificados. Toto Wolff sigue soñando con el holandés, tetracampeón del mundo, pero su fichaje tendrá que esperar… y al fondo de la escena aparece otro actor: Aston Martin.

2026 será un año decisivo para vislumbrar el futuro más lejano de la escudería. Por un lado, la clave está en si el rendimiento del monoplaza, adaptado al nuevo reglamento de la FIA y diseñado por Adrian Newey, será el esperado y cumplirá las expectativas. Y por otro, la continuidad de Fernando Alonso o su posible retirada. Verstappen sólo quiere ganar, por lo que tan sólo tiene que aguardar a su próximo destino ganador…