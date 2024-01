Ferrari anuncia la renovación de Leclerc y la de Sainz se atasca

Ferrari ha anunciado este jueves la renovación de Charles Leclerc, que seguirá en la escudería italiana «más allá de 2024». Aunque no se sabe la duración de su nuevo contrato, ya es una garantía que el piloto monegasco continuará en Maranello pase lo que pase durante el Mundial de Fórmula 1 2024. En cambio, la ampliación de su compañero, Carlos Sainz, se ha atascado.

La idea inicial de Ferrari era sentarse a negociar con sus dos pilotos por igual al término de la pasada temporada, pero las conversaciones con Leclerc han sido más sencillas que con Sainz, cuyo futuro sigue en el aire, pese a que él siempre ha insistido en su deseo de continuar en el equipo italiano.

Por su parte, Leclerc confiesa estar «muy contento de saber que usaré el mono de carreras de Ferrari durante varias temporadas más» y que su «sueño sigue siendo ganar el título con Ferrari». «Estoy seguro de que en los años que nos esperan juntos podremos obtener grandes satisfacciones y dar a los aficionados algo de qué alegrarse», añadió.

Por otro lado, el jefe del equipo, Fred Vasseur, confesó que «el vínculo de Leclerc va más allá del de un simple piloto y un equipo, ya que ha sido parte de la familia Ferrari durante ocho años, desde una época anterior a que luciera por primera vez el emblema del Cavallino Rampante en su mono de carreras. Sus valores y los de nuestro equipo están entrelazados y por eso era natural que estuviéramos de acuerdo en ampliar nuestra colaboración».

The Dream Continues. Grateful to announce that I will continue my adventure in red. ❤️ @ScuderiaFerrari pic.twitter.com/e9S6ot1sP9

— Charles Leclerc (@Charles_Leclerc) January 25, 2024