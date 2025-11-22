Fernando Alonso alaba que la FIA deje correr con lluvia: «Ha sido bonito pilotar»

Fernando Alonso alabó la decisión de la FIA, que dejó correr con lluvia en la clasificación del Gran Premio de Las Vegas, después de firmar el séptimo puesto en la parrilla de salida de la carrera de este domingo (5:00 hora española). En uno de los fines de semana que peor pintaban las cosas para Aston Martin, el agua le echó una mano al piloto español, que sólo tuvo que encargarse de poner su magia sobre el asfalto y sacar lo máximo de su coche como siempre.

«Ha sido difícil para todos, sobre todo en la Q1 porque eran las primeras vueltas que dábamos todos en este circuito con este frío, los neumáticos, etc. Ha salido bien. Hace dos horas nunca hubiese pensado estar en Q3. Ha sido un fin de semana en el que hemos ido bastante lentos en condiciones de seco, así que la lluvia hoy nos ha ayudado muchísimo. De estar seguramente en las últimas posiciones a estar séptimo. Hay que estar agradecido y ver mañana qué se puede hacer», comenzó Alonso.

«Difícil. Tenemos que tener los pies en el suelo, saber que hoy ha habido un regalo con la lluvia, pero mañana si va todo normal y es en seco será casi misión imposible estar en los puntos. Vamos a intentarlo, vamos a hacer el coche ancho, hacer una buena estrategia, buena salida y no tenemos nada que perder. A ver lo que se puede hacer», dijo.

«Duró toda la Q1, pensábamos que las condiciones eran de neumático extremo, aunque en 18 minutos no sabes si vas a tener que parar y poner otro, pero duraron todos y conseguimos pasar, éramos muy competitivos. Cuando la pista se fue secando perdimos competitividad y los demás van aprendiendo», analizó Alonso.

Alonso promete más magia

«Cuando empezó la crono pensaba que iba a ser la peor experiencia del mundo: estar en Las Vegas con el frío, poco agarre con neumáticos… pensaba que iba a ser una tortura. Pero también hay que decir que ha sido difícil, pero no tan extremo como pensaba. No ha habido banderas rojas ni ningún incidente. Ha sido una crono bonita de pilotar», aseguró en los micrófonos de Dazn.