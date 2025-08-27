El Fenerbahce de Mourinho se la pega con el Benfica: así quedan los bombos de la Champions

El fútbol europeo vuelve a ponerse el traje para la nueva temporada. Nuevo baile de la competición más importante del Viejo Continente. La coreografía, que marcará el porvenir de la danza a lo largo de los próximos nueve meses, se germinará en Mónaco desde las 18:00 horas de este jueves. El sorteo de la liguilla de la Champions seguirá el mismo procedimiento que el año pasado, fecha en la que el torneo sufrió una profunda remodelación ante el auge de la Superliga.

Cabe recordar que en el torneo participan 36 equipos repartidos en cuatro bombos divididos por el coeficiente individual de cada club. Sólo queda exento de ello el campeón de la Champions de la edición pasada, que siempre será cabeza de serie en el bombo 1. Cada equipo se enfrentará a dos rivales de cada bombo, en total ocho partidos. Cuatro de ellos en su estadio y otros cuatro a domicilio y sin ser emparejados con oponentes del mismo país.

Los equipos españoles se han repartidos en tres bombos. Real Madrid y Barcelona en el primero; Atlético y Villarreal en el segundo y Athletic Club en el cuarto. Los peligros, más allá de la entidad de los equipos, residen en los desplazamientos. El Bodo, en el círculo polar ártico y el Kairat, el punto más oriental de Europa a escasos 250 kilómetros de la frontera con China, son dos equipos a evitar por el largo viaje y las condiciones de cada lugar.

Así quedan los bombos de la Champions

Bombo 1: Real Madrid, Manchester City, Bayern, Liverpool, PSG, Inter Milan, Chelsea, Dortmund, Barcelona.

Bombo 2: Arsenal, Leverkusen, Atlético, Atalanta, Villarreal, Juventus y Eintracht, Benfica y Brujas.

Bombo 3: Tottenham, PSV, Ajax, Nápoles, Sporting Portugal, Olympiacos, Slavia de Praga, Bodø/Glimt y Marsella.

Bombo 4: Mónaco, Qarabag, Galatasaray, Qarabag, Union SG, Athletic, Kairat Almaty, Pafos FC y Copenhague.

Calendario Fase Liga

La fase de liga arrancará con la primera jornada a mediados de septiembre t se prolongará hasta finales de enero de 2026. Se conocen las fechas de cada jornada, pero no qué partidos se disputarán en dichos días. Algo que se sabrá los días siguientes al sorteo, el sábado 30 de agosto como tarde.