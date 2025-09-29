ExpoDeca 2025 vuelve a Tenerife con acceso gratis y 400 horas de actividad física dirigida

Tras el éxito de su primera edición en 2024, que evidenció tanto el interés social como la capacidad de atracción económica de un formato innovador, ExpoDeca regresa a Tenerife con la ambición de crecer y consolidarse. Aquel estreno, que reunió a decenas de entidades y empresas y demostró la utilidad de un foro capaz de conectar administración, federaciones, clubes, centros de formación, marcas y ciudadanía, sirve ahora como punto de partida para una segunda edición que amplía horizontes y refuerza su impacto.

En esta ocasión, el Gobierno de Canarias sitúa ExpoDeca 2025 en el marco de un ecosistema deportivo que habla con cifras: más de 2.600 empresas activas, cerca de 20.000 empleos, un gasto anual próximo a 250 millones de euros y 211.671 licencias federativas. Estos datos dimensionan el peso del deporte en la economía regional y, además, explican la ampliación del programa y la ambición con que se presenta esta nueva convocatoria.

La feria se celebrará del 2 al 5 de octubre en el Recinto Ferial de Tenerife, con entrada libre hasta completar aforo. El programa, que supera las 400 horas de actividades, combina espacios de formación, exhibiciones, ocio y competición. Así, el público encontrará más de treinta horas de actividades dirigidas —desde ciclo indoor y zumba hasta body combat, pilates o taichí— coordinadas por equipos especializados. Asimismo, se ha diseñado un área para infancia y juventud, con propuestas adaptadas a edades entre 3 y 20 años, y un servicio gratuito de ludoteca para niños de 5 a 10 años que facilitará la asistencia de las familias.

ExpoDeca: un espacio donde confluyen formación, negocio y tradición

El evento ocupará más de 40.000 metros cuadrados, distribuidos en tres grandes áreas que acogerán conferencias, mesas redondas, exhibiciones y zonas de práctica. En el plano formativo, ExpoDeca reunirá a especialistas de referencia en los ámbitos sanitario, deportivo, educativo y empresarial. No en vano, el programa incluye hitos como la ponencia del doctor Antonio Ramos Gordillo, presidente de la Comisión Antidopaje de Canarias; la presentación del Plan de Actividad Físico-Deportiva para la Inclusión Social (PADIS); el proyecto Active Running Cities; o el II Foro de Colaboración Público-Privada.

A ello se suma un encuentro dedicado a la igualdad en el deporte con la participación de las periodistas deportivas de reconocido prestigio, Olga Viza y Paloma del Río, junto con debates sobre nutrición, impacto económico, políticas extrapeninsulares e innovación tecnológica vinculada a la inteligencia artificial.

Pero ExpoDeca no se limita al presente ni al futuro: también mira a las raíces. Por ello, dedica un espacio permanente a los juegos y deportes tradicionales de Canarias, con exhibiciones y actividades participativas de lucha canaria, bola, salto del pastor, levantamiento de arado o vela latina. Esta integración, continua durante las cuatro jornadas, busca divulgar y garantizar la práctica de disciplinas que forman parte del patrimonio cultural del archipiélago.

Además, el apartado competitivo tendrá un protagonismo especial con la final del Iberian Throwdown 2025, uno de los mayores torneos internacionales de CrossFit en Europa, que reunirá a más de 500 atletas de 25 países en categorías que van desde Élite hasta Máster.

Gala de los Premios al Deporte Canario, en paralelo

En paralelo a la feria, y coincidiendo en fechas con ExpoDeca, el próximo viernes 3 de octubre se celebrará en se celebrará en el TEA Tenerife Espacio de las Artes de Santa Cruz de Tenerife, la Gala de los Premios al Deporte Canario organizado por el Gobierno de Canarias a través de la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes. Un acto independiente pero muy vinculado a ExpoDeca, que aprovechará la concentración del sector en Tenerife para reconocer la excelencia y el compromiso en el ámbito deportivo.

Los galardones distinguirán a deportistas, equipos y entidades en categorías que van desde la trayectoria individual hasta el deporte adaptado, pasando por la igualdad de género, la promoción del deporte base y los juegos autóctonos. De este modo, la gala no solo pondrá en valor el esfuerzo y la dedicación de sus protagonistas, sino que también complementará el impacto de ExpoDeca al proyectar una imagen conjunta del deporte canario como ejemplo de talento, diversidad y compromiso social.

Compromiso con la sostenibilidad y respaldo institucional

ExpoDeca 2025 refuerza, además, la dimensión sostenible del deporte. En coherencia con la Agenda Canaria 2030, su programación incorpora acciones alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible en materia de salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género y trabajo decente. De este modo, Canarias se consolida como un laboratorio de innovación y compromiso, mostrando que el deporte es también un motor social, educativo y económico.

En cuanto a la organización, la feria está promovida por el Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, y organizada por el área de Deportes del Cabildo de Tenerife junto a la empresa pública Ideco. Además, el espacio de charlas cuenta con el patrocinio de la Fundación DISA, y el evento suma el respaldo de Coca-Cola, Powerade, Binter y Grupo Ybarra, lo que demuestra la implicación tanto institucional como empresarial en el desarrollo de este proyecto.

ExpoDeca 2025 se presenta, así, como un encuentro integral que conjuga formación, negocio, ocio y tradición, al tiempo que coincide con una gala que celebra la excelencia del deporte en Canarias. Con ambos escenarios, la comunidad deportiva del archipiélago no solo exhibe su fortaleza, sino que también proyecta un futuro basado en la innovación, la sostenibilidad y la participación ciudadana.