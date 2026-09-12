Etapa 20 de La Vuelta a España 2026 hoy, sábado 12 de septiembre de La Calahorra a Collado del Alguacil: horario, recorrido, perfil y dónde ver por TV

Llega el penúltimo día de La Vuelta Ciclista a España 2026 con la etapa 20 de hoy, sábado 12 de septiembre, Están a punto de completarse los 3.275 kilómetros de lo que constaba esta 81ª edición de la ronda española que terminará mañana en Granada tras 21 etapas repartidas en dos contrarrelojes individuales, una ondulada con final en lato, cuatro llanas, cuatro de media montaña, seis de montaña y cuatro onduladas. Todo apuntaba a la victoria de Tadej Pogacar, pero tras una caída tuvo que abandonar y ahora es Enric Mas el que se va a coronar.

A qué hora empieza la etapa de La Vuelta a España 2026 hoy sábado 12 de septiembre

La etapa 20 de hoy, sábado 12 de septiembre, de La Vuelta Ciclista a España 2026 tendrá su inicio en La Calahorra a las 12:30 horas (horario peninsular) con la salida neutralizada. La organización de la prueba estima que los ciclistas empezarán a cruzar a las 17:16 horas, una menos en las Islas Canarias, la línea de meta que estará situada en Collado del Alguacil.

Recorrido, mapa y perfil de la etapa 20 de La Vuelta a España 2026 hoy

La etapa 20 de La Vuelta Ciclista a España 2026 de hoy, sábado 12 de septiembre, será una de las más complicadas de todo el recorrido. Los ciclistas tendrán que recorrer un total de 186,8 kilómetros desde que salgan desde La Calahorra hasta Collado del Alguacil. Esta será la sexta y última etapa de montaña de todas las que figuraban en el calendario de la 81ª edición de la ronda española.

A lo largo de la etapa 20 de La Vuelta Ciclista a España 2026 de hoy, sábado 12 de septiembre, los participantes tendrán que subir el Puerto de Los Blancares, de tercera categoría, y los de primera categoría: Puerto de El Purche, y Puerto de El Duque. Para terminar, el Collado del Alguacil, que es especial con 8,3 kilómetros al 9,8%.

Por dónde pasa La Vuelta a España 2026 hoy

Durante la etapa 20 de La Vuelta Ciclista a España 2026 de hoy, sábado 12 de septiembre, los ciclistas van a pasar por puntos claves de la geografía andaluza como son Jerez del Marquesado, Guadix, Quéntar, Granada, Huétor Vega, y Pinos Genil.

Dónde ver La Vuelta a España 2026 hoy por TV y online en directo

El medio de comunicación que tiene los derechos televisivos para retransmitir en directo por televisión en nuestro país todas las etapas de la 81ª edición de la mítica competición española es Eurosport. Además, por RTVE se podrá ver el tramo final de cada prueba de La Vuelta Ciclista a España 2026. Ambos operadores ofrecen a sus usuarios sus respectivas aplicaciones para ver en streaming y en vivo online lo que ocurra en las carreteras españolas y se podrán descargar las apps en teléfonos móviles, tablets y smarts TVs.

En la web de OKDIARIO vas a encontrar cada mañana el perfil y recorrido de la etapa del día y también publicaremos las crónicas, las noticias más destacadas que sucedan y por último actualizaremos la clasificación general de La Vuelta Ciclista a España 2026.

Cómo escuchar la etapa de La Vuelta a España hoy por radio en directo

Para terminar, todos los aficionados a esta apasionante competición que no vayan a poder ver por televisión en directo ni en vivo online ni en streaming la etapa 20 de La Vuelta Ciclista a España 2026 de hoy, sábado 12 de septiembre, podrán escucharla gratis por la radio. Emisoras como Cope, Onda Cero, la Ser, RNE o Radio Marca podrían conectar con las carreteras andaluzas para narrar lo que esté haciendo el pelotón.