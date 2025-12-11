Estrella Galicia 0,0 hace pleno en el motor: gana los tres títulos de MotoGP y el Mundial de F1

Estrella Galicia 0,0, alcanza un hito sin precedentes en la historia del deporte al acompañar la conquista de los dos campeonatos más importantes del mundo del motor, siendo el primer patrocinador español que logra este hito, culmen de su proyecto deportivo diferencial de apoyo al talento y al esfuerzo.

Estrella Galicia 0,0 cierra el año 2025 como primer patrocinador español de la historia que conquista simultáneamente los títulos mundiales de MotoGP en todas las categorías (Moto2, Moto3 y MotoGP) y el de Constructores con Ducati; así como piloto y constructores en Fórmula 1, las dos competiciones más importantes, y exigentes, del mundo del motor. Una hazaña, sin duda, que corona el proyecto diferencial de la compañía gallega.

El mundial de motociclismo, el primero en cerrarse, el pasado 16 de noviembre en Valencia, dejó la imagen de tres embajadores de Estrella Galicia 0,0 en lo más alto de las tres categorías: José Antonio Rueda en Moto3, Diogo Moreira en Moto2 y Marc Márquez en MotoGP.

Estrella Galicia 0,0 lleva más de una década acompañando a Moreira, Rueda y Márquez. Los tres representan como pocos el espíritu de la compañía gallega: inconformista, diferencial y comprometido. Si Rueda y Moreira se iniciaron en el motociclismo de velocidad de la mano del proyecto de desarrollo de pilotos de Estrella Galicia 0,0, y Monlau y han crecido al calor de la compañía, Marc además encarna especialmente la filosofía de superación y de lealtad de la empresa familiar centenaria gallega, que desde 2011 está a su lado en los éxitos y, como el mismo piloto recordó recientemente, sobre todo en los momentos más duros.

Y para completar el éxito total en pilotos, Ducati, cuyo equipo de fábrica también ha contado con apoyo específico de Estrella Galicia 0,0 en esta temporada, ha conquistado su cuarto título mundial de pilotos en MotoGP, séptimo de constructores y la tercera triple corona (pilotos, constructores y equipos) de su palmarés.

Estrella Galicia 0,0 también reina en F1

En Fórmula 1, a su vez, el pasado domingo 7 de diciembre, McLaren también ha hecho historia al proclamarse campeón del mundo de constructores 2025, sumando su décimo título y el segundo consecutivo. La escudería británica se alzaba con la corona tras acumular 775 puntos, 14 victorias, 34 podios, 13 poles y 12 vueltas rápidas, certificando el campeonato con seis grandes premios de antelación, sin contar las carreras al sprint.

A nivel de pilotos, Lando Norris ha liderado el proyecto con una temporada excepcional: 7 victorias, 18 podios y 7 poles. Oscar Piastri, por su parte, ha brillado con otras 7 victorias, 16 podios y 6 poles, situándose tercero en el campeonato.

Manos que hacen campeones

Tanto en motociclismo como en Fórmula 1, Estrella Galicia 0,0, la sin alcohol de Hijos de Rivera, ha estado presente como una mano que impulsa, acompaña y cree. La mano que se extiende para que otros puedan alcanzar lo extraordinario. La misma mano que elabora, con mimo y autenticidad, una cerveza que no se entiende sin oficio ni pasión. Manos que son homenajeadas en la campaña especial que ha lanzado la compañía para conmemorar este hito sin precedentes: una temporada irrepetible con 6 títulos en el mundo del motor hace aún más grande el proyecto deportivo y el compromiso de Estrella Galicia 0,0 de acompañar el talento, el esfuerzo y el inconformismo en el ámbito deportivo, como reflejo de la propia filosofía de la centenaria compañía familiar gallega.

«Brindemos por todos ellos: por los equipos, por los pilotos, por la afición… y por todas las manos que guardan historias de lucha, de esfuerzo, de metas por cumplir. Las manos que hacen posible lo imposible y nunca te abandonan. Y las que vibran con los éxitos y celebran con una Estrella Galicia 0,0. Porque nuestra cerveza, igual que cada campeonato, se hace con las manos. Manos distintas, pero que laten con el mismo pulso. Y que cuando se unen, son imbatibles. Manos que han hecho posible un año histórico», concluye la compañía.