España juega sin red y contra su historia en la Copa Davis

De pronto se acabó. Al traste el margen de error para España en la Davis. Las cruces de Carreño y Munar ante Rune y Moeller respectivamente, deja a la Armada al borde del precipicio y ante un escenario sombrío y dicotómico. Propicio para el hundimiento definitivo o la heroica. Todo o nada. España está obligada a ganar todo los encuentros restantes para clasificar a las Finales de Bolonia.

Ganar partidos para forzar más partidos. Ganar como método de supervivencia para romper así el techo de España en la Davis en lo que a remontadas se refiere. Hasta en 13 ocasiones ha levantado un 2-1, pero nunca ha revertido la situación partiendo de un 2-0. Ese hito todavía queda en blanco y su consecución es la única bombona de oxígeno que le queda al equipo capitaneado por un David Ferrer que no veo el vaso vacío.

«Ha sido un golpe duro, pero mañana vuelve a amanecer y tendremos otra oportunidad. Esto es deporte. Hay que levantarse. Dinamarca perdía 2-0 en la eliminatoria anterior y mira lo que pasó… ¿Por qué no podemos hacerlo nosotros? Toca lamerse las heridas y esta noche pensar en positivo para tener nuestras opciones», expresó Ferrer. Resulta paradójico, pero España tiene el ejemplo en su rival.

Dinamarca señala el camino porque viene de recorrerlo. En la eliminatoria previa a la actual dejaron en la cuneta a una Serbia, sin Djokovic, que no aprovechó 2-0 de ventaja del que disponía. Subidos a lomos de Rune y Moeller, precisamente las dos némesis de España en Puente Romano. El primero se apuntó el dobles junto a Ingildsen y su segundo partido individual, había perdido el primero, y Moeller puso la guinda también en single.

España se aferra a Munar para conseguir lo imposible. El balear tendrá que hacer de Rune. Deberá ganar el partido de dobles junto a Pedro Martínez y posteriormente su encuentro de individual, precisamente contra Rune, para forzar el quinto cruce que Carreño estará obligado a precintar. Para ello deberá «apretar el culo para que muestre mi mejor tenis», aseguro tras su inesperada derrota contra Moeller.

Munar deberá ejercer como el número uno del equipo español que es tras las renuncias de Alcaraz, Davidovich y Granollers. La eliminatoria le llega en el mejor momento de su carrera. Después de romper su techo en el US Open y arribar por primera vez en el top 40 del ranking de la ATP. Pero contra el desconocido Moeller no pudo rubricarlo. «Toca apechugar con el nivel tenístico, con lo demostrado en pista y con la puesta en escena», resumió. Por su muñeca pasan las opciones de España en la Davis.