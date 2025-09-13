Ferrer ve el vaso medio lleno tras al golpe de España en la Davis: «Mañana vuelve a amanecer»

La bola de Munar no entró en la pista y la secuencia desembocó con Moeller retozándose sobre la tierra batida y en pesimismo para los aficionados españoles. Los de Ferrer se queda sin red y contra las cuerdas. No pueden fallar. Deben ganar para ir sobreviviendo y forzar así el quinto partido, que también estarían obligados ganar si quieren estar en las Finales de Bolonia. España juega sin margen de error en la Davis. Un paso en falso más y cruz al casillero.

Una vez consumada la derrota de Munar, era turno de analizar lo sucedido. El propio Munar fue duro en su autocrítica. «Creo que he estado lejos del nivel que deseaba. Venía entrenando bien, pero no he conseguido demostrarlo hoy. He tenido un inicio bueno y momentos buenos, después he jugado más corto y él ha demostrado muy bien tenis. También permitido por mí y por falta de intensidad y no llevarlo a zonas incómodas, aunque no le quito mérito. Ahora a currar y mover el culo para que mi tenis sea mejor», analizó.

Tal vez fue el escenario. Después de tantos años sin pisar una Davis, hacerlo como número uno, con el marcador global ya en contra… «Obviamente todo lo que se añade al cóctel hace que la gestión de las emociones sea más complicado. También digo que venía entrenando muy bien después de un inicio de año en el que me costó un poco más. Toca seguir entrenando para mejorar y ofrecer mi tenis», añadió.

David Ferrer, capitán del equipo español, compareció junto a Munar y se mostró optimista, es de los que ve el vaso medio lleno. «Ha sido un golpe duro, pero mañana vuelve a amanecer y tendremos otra oportunidad. Esto es deporte. Hay que levantarse. ¿Por qué no podemos hacerlo nosotros? Toca lamerse las heridas y esta noche pensar en positivo para tener nuestras opciones», expresó Ferrer.