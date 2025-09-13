Munar se hunde ante Moeller y España ya está contra las cuerdas en la Davis

El tenis es de ida y vuelta, infinidad de subidas y bajadas en un mismo partido. Más en la Davis, marco perfecto para la revelación de tenistas que no brillan en el circuito. Esa condición la humanizó Moeller, que rindió a cuentas (6-2, 1-6, 4-6) de Munar, a quien le fundió a derechazos. El balear estrena con derrota su liderazgo en la Armada y eso, traducido al danés, significa que Dinamarca ya suma dos puntos y está a una victoria más de eliminar a España y clasificarse a las Finales de la Davis.

Munar empezó con subida. En 2025 ha ganado por primera vez a un tenista del top 10, Medvedev, ha sumado su victoria número 100 en el circuito y ha roto su techo en Grand Slam por partida doble. Primero en Wimbledon al alcanzar una tercera ronda desconocida por él y después en el US Open al dar un paso más hasta cuarta ronda. «He roto con el Munar de antes», afirmó antes del partido en OKDIARIO.

El primer set fue un ejemplo de su nueva versión. Se repuso del break en contra, clara seña de su resiliencia, y dominó a través del servicio y el buen juego de fondo de pista. Moeller no encontraba el camino. Le buscaba con intercambios largos y nada. Cambiaba a cortos y tampoco. Munar le negaba cualquier resquicio. «Lo tienes, Jaume», le gritaban desde la grada. «¡Denmark!», replicaban los aficionados nórdicos.

Tras la subida, bajada para Munar. Y tras la bajada, subida para Moeller. De pronto todo cambió, sin previo avisó. El danés se soltó y su derecha fluyó. Castigó a Munar a base de cañonazos. Empezó el segundo set enchufado, poniéndose con un 4-0 a las primeras de cambio que aprovechó para igualar el marcador y forzar la tercera y definitiva manga. Ahí, ambos tenistas se rompieron el servicio mutuamente al inicio y mediado el set y dejó el dramatismo para el tramo final.

Ahí, Moeller mostró más entereza que un Munar superado. El danés siguió castigando con la derecha, se llevó el set y partido y acabó rompiendo la red de España, que no puede fallar si quiera llegar a las Finales de la Copa Davis en Bolonia. Dinamarca tiene ante sí tres partidos para sellar el billete. A España le toca remontada histórica, una que no ha conseguido en toda su historia. Siempre hay una primera vez, dicen.