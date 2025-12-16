ADEMA y el COAIB impulsarán la formación académica y la investigación en arquitectura

La Universidad de Mallorca y el Colegio Oficial de Arquitectos de Baleares (COAIB) han firmado un convenio de colaboración institucional con el objetivo de reforzar la formación académica, la investigación y la transferencia de conocimiento en el ámbito de la arquitectura y el urbanismo en las Islas.

El acuerdo, que ha sido suscrito esta mañana por el presidente de ADEMA, Diego González, y el decano del COAIB, Bernat Nadal Alemany, establece un marco de cooperación entre ambas instituciones para el desarrollo de acciones conjuntas de carácter académico, cultural y formativo.

El convenio parte del reconocimiento de objetivos compartidos entre la Universidad de Mallorca y el COAIB, especialmente en lo relativo a la promoción de la cultura arquitectónica, la mejora continua de la formación superior y el fortalecimiento de los vínculos entre el ámbito universitario y el ejercicio profesional. En este sentido, el acuerdo se orienta a favorecer una formación universitaria conectada con la realidad social, cultural y profesional del territorio, informa ADEMA en un comunicado.

Uno de los ejes principales del convenio es el acceso compartido a recursos bibliográficos y documentales. A partir de su entrada en vigor, los estudiantes matriculados en los grados, másteres y programas de doctorado de la Universidad de Mallorca, así como su personal docente e investigador, podrá acceder a los fondos bibliográficos, hemerográficos y documentales de la Biblioteca del COAIB para fines exclusivamente académicos y de investigación.

Este acceso se concibe como un apoyo fundamental para la elaboración de trabajos de fin de grado, trabajos de fin de máster, estudios de doctorado y proyectos de investigación.

De manera recíproca, los arquitectos colegiados en el COAIB y sus familias que acrediten estar cursando estudios académicos podrán hacer uso de las bibliotecas adscritas a la Universidad de Mallorca, ampliando así las posibilidades de consulta y estudio y favoreciendo el intercambio de conocimiento entre el ámbito universitario y el profesional.

El acuerdo contempla la participación del COAIB en la definición y desarrollo de los futuros estudios de Arquitectura que impulse la Universidad de Mallorca. El colegio profesional formará parte de la comisión redactora de los programas académicos cuando la nueva institución universitaria cuente con la correspondiente facultad, aportando su experiencia y conocimiento del ejercicio profesional. Asimismo, el COAIB podrá proponer arquitectos colegiados que cumplan los requisitos legales para incorporarse como profesorado en los estudios de grado o máster vinculados a la arquitectura.

El convenio contempla también medidas específicas de apoyo a la formación, como la aplicación de un descuento del 15% en la matrícula de los cursos impartidos por la Universidad de Mallorca para los colegiados del COAIB y sus familias. Esta medida se enmarca en la voluntad de facilitar el acceso a la formación superior y a la formación continua, y de fomentar la actualización permanente de conocimientos en el ámbito de la arquitectura.

Asimismo, prevé el establecimiento de procedimientos para el reconocimiento académico de la formación continua impartida por el COAIB, con el fin de que ésta pueda ser tenida en cuenta a efectos de reconocimiento de créditos en el ámbito universitario.

La colaboración entre ambas instituciones se extiende también al ámbito cultural y académico mediante el patrocinio y la participación en actividades, jornadas y eventos relacionados con intereses comunes, reforzando así la proyección social y cultural de la arquitectura en Baleares.

El acuerdo tendrá una vigencia inicial de cuatro años, con posibilidad de prórroga por un periodo adicional, y contará con una comisión de seguimiento integrada por representantes de ambas entidades, encargada de velar por su correcta aplicación, resolver posibles dudas interpretativas y proponer medidas complementarias que contribuyan al cumplimiento de los objetivos establecidos.

El decano del Colegio de Arquitectos de Baleares, Bernat Nadal, ha valorado el convenio como «una oportunidad como punto de partida para contribuir de manera activa a la formación de las futuras generaciones de arquitectos desde una perspectiva académica y profesional integrada en colaboración con universidades que estén dispuestas a hacerla».

Por su parte, el presidente de ADEMA, Diego González, ha destacado que este convenio supone «un paso importante en la puesta en marcha de un proyecto universitario conectado con la realidad profesional y con las necesidades reales del territorio». En este sentido, ha subrayado que «contar con la experiencia y el conocimiento del COAIB en el diseño de los estudios de Arquitectura permitirá ofrecer una formación rigurosa, actualizada y alineada con el ejercicio profesional».