Guillermo Almada, nuevo entrenador del Real Oviedo

El Real Oviedo ya tiene nuevo entrenador: Guillermo Almada. Tras la destitución de Luis Carrión el pasado domingo tras la dura goleada ante el Sevilla, el club asturiano ha cortado de raíz para intentar la salvación en la segunda vuelta de la temporada. Una decisión después de vivir un ambiente muy tenso hace apenas unos días con la afición y que buscará dar un nuevo aire al equipo para salir del pozo de la clasificación.

A pesar de que la ilusión empezó por las nubes tras volver a Primera División 24 años después, los cinco primeros meses han estado llenos de fracasos que han hundido la moral del equipo. Eliminados en la primera ronda de Copa del Rey ante el Ourense, penúltimo en la tabla y a cinco puntos de puestos de salvación, el Oviedo decidió prescindir del técnico catalán para cortar la mala racha del grupo. Es por ello que se movieron rápido y contactaron con Almada para que renunciase al banquillo del Real Valladolid, equipo de Segunda División. El club vallisoletano anunció hace apenas unas horas la desvinculación de su contrato y firmó hasta final de temporada.

Su debut será el último partido del año y en el Carlos Tartiere frente al Celta de Vigo este sábado. Duelo vital para sumar puntos y devolver algo de esperanza a su gente con un cambio en la zona técnica. Almada tenía al Real Valladolid en décima posición, y ahora emprende un objetivo muy complicado de remontar para salvar la categoría de uno de los equipos más históricos del fútbol español.

El comunicado del Real Oviedo

«El Real Oviedo y el Real Valladolid han alcanzado un acuerdo por el traspaso de los derechos federativos de Guillermo Almada para que el uruguayo se convierta en nuevo entrenador del primer equipo hasta final de temporada.

Tras comenzar su andadura en los banquillos en el Tacuarembó FC, Guillermo Almada dirigió posteriormente al River Plate de Montevideo y Barcelona S.C. de Ecuador. En el año 2019, el técnico puso rumbo a México para entrenar al Santos Laguna y, más tarde, a Pachuca donde logró sus mejores resultados. Allí, Almada ganó con los Tuzos un Apertura, una Concacaf Champions League, un Challenger Cup y un Derby de las Américas, además de lograr la clasificación al Mundial de Clubes de la FIFA.

Ahora, y tras su paso por el Real Valladolid esta temporada, Guillermo Almada llega a Oviedo, acompañado de su segundo entrenador, Darwin Quintana, para dirigir al Club de la capital del Principado. El técnico uruguayo dirigirá este martes, a las 15:30 horas, su primer entrenamiento, y no realizará declaraciones hasta el momento de su presentación oficial, que tendrá lugar en los próximos días».