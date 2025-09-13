Carreño se queda a medias: no puede con Rune y Dinamarca se lleva el primer punto ante España

El golpe de abanico predomina en Puente Romano. De izquierda a derecha. Buen movimiento de muñeca en la grada. También en la pista, donde Rune acabó con la resistencia de un Carreño que obligó al danés a sacar el nivel de top 10 que tiene. Plantó batalla hasta que pudo. El break en el final del primer set cayó como una losa sobre al asturiano, que inició el segundo set dándole vueltas a lo sucedió y terminó (7-5,6-3) con náuseas. Rune da a Dinamarca el primer punto de la serie de la Davis contra España.

La conversación entre Rune y Carreño inició con replicas continuas. De un lado y otro, como los abanicos. Trató el español de llevarlo en su dirección alargando los intercambios, ahí sufría el danés, que de pronto se vio con tres bolas de rotura que salvar cuando apenas habían transcurrido unos segundos de partido. Había salido el español con la lección aprendida. Devolver bolas para prolongar los puntos. Eso incomodó a Rune, que evitó la rotura inicial cambiando el registro.

Mejoró el nivel de primeros saques y aceleró la derecha a un ritmo que superó a Carreño. A eso se enfrentaba el asturiano. Lo conoce, sabía de sobra que la empresa era altamente complicada. Rune es un joven talento tan peligroso como desconcertante. Fue número cuatro del mundo, ahora es undécimo, pero sus vaivenes le juegan malas pasadas, como en la primera ronda de Wimbledon cuando hincó la rodilla.

A los 22 años, se espera mucho de él, aunque a la vez no se le tiene como más firme candidato al triunvirato del tenis junto a Alcaraz y Sinner. No está al nivel que se imaginaba, pero sí es un honroso opositor a instalarse en el top 10. No se derritió ante el abrasador ambiente en Puente Romano, entregado para la causa. «¡España!». Un continuo bramido daba voz a la eliminatoria. «¡Denmark!», replicaba el caudaloso grupo de daneses que lo presenciaban en la grada.

Igualdad también en la pista. Ninguno cedía su saque, aunque Rune se lanzó y abrió una puerta entornada por Carreño. Rotura en el último juego y primera manga al bolsillo. Le costó al asturiano salir de la barrena en la que había entrado. Cada partido es un viaje de idas y venidas y constantes. Carreño entró a la segunda manga con el terreno perdido en mente y perdió más. Rune aprovechó la inercia, quebró el saque se embolsó medio set.

Parecía que el otro medio no tardaría en empaquetarlo. Lo contrario opinó Carreño, que igualó la manga con su primer break. ‘Aquí no ha pasado nada’, pareció decir. ‘Ya es tarde’, respondió el danés abrazado al servicio y aplicado al saque. Carreño no pudo llevar el partido a su dirección. Maldito abanico. Rune a Dinamarca el primer punto de la eliminatoria. España se aferra a Munar.