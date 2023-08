Esta madrugada, España tiene una cita con la historia. La selección se estrena en los cuartos de final del Mundial Femenino 2023, los primeros que disputa en su historia. Lo hace ante una selección con historia como es Holanda. Las neerlandesas fueron en 2017 campeonas de Europa, mientras que en el último campeonato del mundo cayeron en la final, quedando subcampeonas. Ahora, aspiran al mismo trono en el que quieren sentarse las españolas.

Las sensaciones en la expedición española son muy distintas a las de la semana pasada. Las dudas eran más que evidentes antes de medirse a Suiza, después de que Japón pasara por encima de las de Vilda en la última jornada de la fase de grupos. Con muchos y arriesgados cambios, la selección se reencontró con su mejor versión, goleando por 5-1 y recuperando todo el optimismo y la confianza perdida.

Lideradas por una espectacular Aitana, España logró espantar los fantasmas de citas pasadas y cuajar un partidazo. En la primera mitad habían resuelto ya su enfrentamiento, con doblete y asistencia de la mediocentro del Barça, que en la segunda mitad asistió de nuevo en el último gol del partido para redondear un encuentro perfecto.

En la madrugada del jueves al viernes, a las 3:00 hora peninsular (hora menos en Canarias), España buscará mantener vivo su sueño de triunfar en este Mundial. Lo hará en el Sky Stadium de Wellington. La capital neozelandesa acoge de nuevo un encuentro de España, el tercero desde que comenzase el Mundial, puesto que en el escenario de estos cuartos lograron golear a Costa Rica en el debut y también caer de forma estrepitosa frente a Japón.

Alexia, en el aire

La mejor versión de la selección coincidió con la suplencia de Alexia Putellas. La Balón de Oro no fue de la partida, jugando en su lugar Jenni Hermoso, lo que unido a diversos cambios en ataque y al paso al frente de Aitana, permitieron a España dar su mejor cara contra Suiza. En estos cuartos de final, se espera que Vilda tenga una línea continuista y no haga muchos cambios.

De hecho, la principal duda no está en la presencia o no de Alexia, sino en el debate que se ha instaurado en la portería. Misa fue suplente ante Suiza tras la goleada ante Japón, aunque apenas pudo hacer nada en los goles. En su lugar estuvo Cata Coll, que sí que estaba mal colocada en el momento del gol en propia puerta ante las helvéticas, aunque la principal responsabilidad fue de Laia Codina. Todo apunta a que la barcelonista repetirá, pero no se puede descartar de nuevo un cambio bajo palos.

Otra de las dudas es la presencia de Ivana, puesto que se ha recuperado ya de su lesión en el sóleo y se había convertido en indiscutible. La titularidad de la capitana dependerá de cómo se encuentre. En caso de que no lo sea, será Laia Codina quien sea la pareja de Irene Paredes en el eje de la zaga.

Holanda siempre es aspirante

España es una de las favoritas para llevarse este Mundial, pero nunca hay que descartar como una de ellas a Holanda. La selección dirigida por Andries Jonker viene de ganar la Eurocopa en 2017 y de jugar la final del último campeonato del mundo, en el que cayeron ante Estados Unidos por 1-0. Aunque en aquel momento, la seleccionadora era Sarina Wiegman, que en la actualidad entrena a la selección inglesa.

Lideradas por la ex del Barça, Lieke Martens, la selección neerlandesa buscará plantar cara a España y mantenerse en la pelea por Mundial que tan cerca tocaron hace cuatro años. La estrella, ahora en el PSG, ya sabe lo que es guiar a su selección hacia un título, puesto que lo hizo en la Eurocopa de 2017 que ganaron, arrasando después con todos los títulos individuales antes de fichar por el club azulgrana. Junto a ella estará la delantera de la Juventus, Lineth Beerensteyn, que amenazarán la portería de la selección.