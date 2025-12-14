Ernesto Valverde contesta a las acusaciones de «xenofobia» en el Athletic: «Joder los políticos…»

El partido de Copa del Rey entre Orense y Athletic sigue copando conversaciones. El alcalde de la ciudad gallega, Gonzalo Pérez, fue el encargado de prender la mecha tras el sorteo. Al Orense sólo le podía tocar uno de los cuatro clubes de la Supercopa -Barcelona, Real Madrid, Atlético y Athletic- y cuando salió la bola del conjunto vasco expresó su desilusión. «Hombre, esperando todos que nos tocara el ‘Gordo’… pues es una forma de decir la pedrea».

No conforme con mostrar sus prioridades, aprovechó para cargar contra la política de fichajes del Athletic, la que describe como un acto de xenofobia. «Tiene una política discriminatoria, que en las leyes españolas laborales está prohibido el discriminar a alguien por su lugar de nacimiento y también en la contratación pública, sin embargo, en clubes deportivos se hace con total impunidad», inició

«Puedes utilizar el eufemismo que quieras, pero es un paralelismo claro con la xenofobia. Aquí sólo pueden jugar los nacidos en este sitio… Es una discriminación intolerable», inició. «Hasta podría ser ilegal. Imagínate que el Celta dice que ahora sólo ficha a gallegos. ¿Pero tú de qué vas? Eso sería xenófobo», acabó el presidente.

Ernesto Valverde, ex jugador y técnico extremeño del Athletic Club, fue cuestionado al respecto. «¡Qué me dices! ¿Lo ha dicho en serio? Joder con los políticos. Ya está todo dicho, no quiero comentar nada». El Txingurri no quiso incidir más allá y zanjó la polémica con una sonrisa.