José Luis Martínez-Almeida estuvo presente en el homenaje que se le realizó a Luis Aragonés, fallecido hace precisamente nueve años y por el que el Ayuntamiento de Madrid quiso recordarle levantando un busto en la plaza Chabuca Grande del Distrito de Hortaleza, lugar donde nació allá por 1938. El alcalde de Madrid, colchonero confeso, realizó uno de sus discursos más emotivos hacia ‘su’ Atlético recordando especialmente a uno de los entrenadores más importantes de la historia de España.

«El sentimiento atlético es el sentimiento que nos inculcó Luis Aragonés. Los atléticos sabemos que el fútbol no lo es todo, pero es lo más importante. Esa filosofía nos la transmitió Luis. Mi madre me contaba la felicidad que tuvo y también las lágrimas cuando estuvo en Heysel el 15 de mayo de 1974 viendo en directo ese zapatazo donde el portero hizo la estatua», relataba un Martínez-Almeida muy orgulloso y emociono varias anécdotas junto a su madre.

Y es que el alcalde de la ciudad quiso salirse del guión y declarar amor eterno y dar las gracias a un Luis Aragonés que es historia viva del Atlético de Madrid, al igual que para millones de españoles, que pudieron ver levantar la segunda Supercopa de selecciones de la historia gracias a su poderosa filosofía: «Luis, estás en el cielo y, como alcalde, muchísimas gracias por todo lo que has hecho por esta ciudad, por cómo has paseado el nombre de esta ciudad, por los valores que has transmitido desde el barrio Hortaleza de Madrid y como atlético, solo puedo decirte que eres nuestro santo».