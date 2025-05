El día que Flick quiso fichar a Pedri para el Bayern tras ganar 2-8 al Barça: «Hubo una videollamada»

En medio la inestabilidad directiva del Barcelona se ha establecido un faro para el nuevo y triunfal proyecto azulgrana. Pedri es el guía futbolístico del Barça de Flick, campeón de Liga, Copa del Rey y Supercopa de España y semifinalista de Champions. El canario se ha erigido como la brújula dentro del esquema de quien precisamente quiso ficharle para su equipo.

En 2020, después de la debacle continental del Barcelona ante el Bayern de Múnich (2-8) el autor de la obra pretendió hurgar más en la herida. Hansi Flick, técnico del equipo bávaro en aquel entonces, trató de fichar a Pedri para su Bayern de entonces 48 horas después de haber sellado la defunción europea del Barcelona.

«Después del 2-8 en Lisboa, a los dos días, recibí una llamada del agente de Pedri porque el Bayern de Munich de Hansi Flick lo quería. Hice una videollamada con el club. Me quedé muy sorprendido, porque ni siquiera había venido al Barça. Lo teníamos firmado pero estaba cedido en Las Palmas», ha explicado Ramón Planes, ex director técnico azulgrana.

Llama la atención que en ese momento Pedri no militaba para las filas azulgranas, sino que acababa de firmar una gran temporada en Segunda División con Las Palmas y todavía no había debutado en el primer equipo azulgrana. «Me sorprendió mucho, porque ni siquiera había venido aún al Barça. Me dio una buena impresión de cómo trabajaban en la captación de jugadores. Se habían fijado en un chico de Segunda», añade Planes en Carrusel de la Ser.

“El entrenador era Hansi Flick. Dice bien como trabajaba el Bayern en la captación de jugadores, era muy joven y había hecho una gran temporada en Las Palmas. Les dije que iba a venir al Barça, que no había ninguna posibilidad”, afirmó Planes, que estuvo en el cargo de 2020 a 2021.