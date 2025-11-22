Cuándo es el España – Italia de tenis: horario y dónde ver por TV en directo gratis la final de la Copa Davis 2025

España juega la final de la Copa Davis 2025 este domingo contra Italia. Los elegidos por David Ferrer han logrado lo impensable, metiéndose sin Carlos Alcaraz en la final de la competición. Ahora espera una anfitriona que, al igual que los nuestros, llegan sin sus dos primeros espadas, puesto que ni Jannik Sinner ni Lorenzo Musetti están. En nuestro caso, además del número uno del mundo, no está Davidovich. Pero si algo ha demostrado este equipo es que tiene fe y mucha calidad para poder llevarse la Ensaladera en el Super Tennis Arena de Bolonia. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver los diferentes encuentros que jugará el equipo español.

A qué hora juega España contra Italia la final de la Copa Davis 2025

España ya se ha plantado en la final de la Copa Davis 2025 y tendrán que medirse a Italia para buscar la séptima Ensaladera. El equipo español, capitaneado por David Ferrer y con la ausencia de Carlos Alcaraz por lesión, arrancó en los cuartos de final con la derrota de Pablo Carreño ante la República Checa. España estaba contra las cuerdas, pero apareció Jaume Munar para igualar la manga y finalmente, Marcel Granollers y Pedro Martínez, ganaron en el encuentro de dobles, por lo que certificaron su pase a la siguiente ronda.

En semifinales, Alemania esperaba como gran favorita, con Zverev y Struff como primeros espadas. Pero Pablo Carreño sorprendió al número dos germano y, después de que Zverev igualara la eliminatoria ganando a Munar, de nuevo la pareja formada por Granollers y Martínez nos dieron la clasificación. Ahora, Italia espera, como ganadora de las dos últimas Davis, esperando llevarse en su casa la tercera seguida… sin Sinner.

La organización ha programado esta final entre España e Italia en la Copa Davis 2025 para este domingo 23 de noviembre. El primer encuentro está fijado en el horario de las 15:00 horas, una menos en las Islas Canarias y será uno de los encuentros individuales. Posteriormente, se jugará otro individual y, si fuera necesario, el empate se realizará con el de dobles.

Horario del España – Italia de la Copa Davis 2025

Esos cuartos de final comenzaron el pasado martes 18 de noviembre con el cruce en el que Bélgica se impuso por 2-0 a Francia. El mismo resultado obtuvo el miércoles 19 la vigente campeona, Italia, que sin Jannik Sinner ni Lorenzo Musetti, consiguió imponerse a Austria. Ya el jueves 20 llegó el día en el que España venció por 2-1 a la República Checa en Bolonia, mientras que la última eliminatoria fue la que protagonizaron Argentina y Alemania, la cual ganó el equipo germano.

Ya en semifinales, el viernes Italia se impuso con relativa facilidad a Bélgica. Berrettini se deshizo de Collignon por 6-4 y 6-3, mientras que Cobolli metió a los transalpinos en la final, un año más, tras ganar a Zizou Bergs en tres sets, por 6-3, 6-7 y 7-6. Este sábado, España lograba lo impensable. Carreño sorprendía a Struff en dos sets remontándole un 1-6 en el tie-break, Zverev cumplía los pronósticos contra Munar y, en el decisivo partido de dobles, Granollers y Pedro Martínez ganaban a la pareja formada por Krawietz y Puetz.

Cabe destacar que muchos no ponían a España como una de las favoritas por la ausencia de Carlos Alcaraz, pero frente a la República Checa, los pupilos de David Ferrer -Pablo Carreño, Jaume Munar, Marcel Granollers y Pedro Martínez- han demostrado que son capaces de ganar a cualquiera y ahora es lo que esperan hacer este domingo 23 de noviembre a las 15:00 horas (horario peninsular) frente a Italia.

Dónde ver a España en la Copa Davis 2025 gratis por TV y online en vivo

Movistar+ fue el medio de comunicación que se hizo con los derechos televisivos para retransmitir en nuestro país en exclusiva todos los partidos que se disputan en esta vibrante Copa Davis 2025 que se está disputando en Bolonia, Italia. Esto quiere decir que los encuentros del España – Italia de la final de este mítico torneo se podrán ver en directo por televisión a través de Movistar+ Plus, Vamos o Movistar Deportes. Los dos primeros están incluidos en el paquete básico de esta plataforma de pago, mientras que el último de ellos viene con el paquete de pago que trae todas las modalidades deportivas que ofrece este operador.

Por otro lado, todos los aficionados a este deporte y seguidores del equipo español que está peleando por la Ensaladera deben saber que podrán ver en directo en streaming y en vivo online el España – Italia de la final de la Copa Davis 2025 mediante la aplicación de Movistar+. Esta app se puede descargar en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero también va a poner a disposición de sus clientes la posibilidad de seguir los diferentes encuentros que se jueguen en Bolonia a través de su página web con un ordenador.

Además, en la web de OKDIARIO encontrarás la mejor información sobre todo lo que suceda estos días en la Copa Davis 2025 en Bolonia, donde estamos haciendo una cobertura especial desde Italia. Narraremos en directo y en vivo online el minuto a minuto de los partidos que España juegue contra Italia en la final. Cuando vayan acabando publicaremos las crónicas y las reacciones relevantes que se produzcan en el Super Tennis Arena.

Dónde escuchar por radio los partidos de España – Italia de la Copa Davis 2025

Los amantes de este deporte que no puedan ver por televisión en directo ni en streaming y en vivo online los partidos del España – Italia de la final de la Copa Davis 2025 deben saber que podrán escucharlos por la radio gratis. Emisoras como Cope, Onda Cero, RNE, Radio Marca o la Ser conectarán con Bolonia para contar todo lo que esté sucediendo en los diferentes partidos que jugará el equipo capitaneado por David Ferrer.