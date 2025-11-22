Munar: «He demostrado ser peor jugador que Zverev, así que cabecita baja y a currar»

Apenas han pasado unos minutos desde que claudicar contra Zverev cuando Jaume Munar pone un pie en rueda de prensa. Lo hace ataviado con el chandal de la Selección y una sonrisa, el balear es alegre por naturaleza. Aunque interiormente está molesto por no haber conseguido complicar más al alemán. El partido marca dos tie-break para dilucidar un vencedor, pero a Munar, autocrítico, le sabe a poco.

«Estoy triste, pero es lo que hay. He tenido ventajas y no he aprovechado las oportunidades. He demostrado que soy peor jugador que Zverev, así que cabeza baja y a currar. Lo que he hecho este año es abrir una puerta. No estoy donde quiero estar, ni siento que me pueda estancar en este ranking. Los cambios han sido para abrir otra dimensión en mi tenis. Tengo muchas cosas por hacer mejor. No me pongo límites, intento trabajar y mejorar», aseguró.

Munar dio la cara ante el tercer mejor tenista del ranking. «El circuito está muy igualado para todos. Zverev es un jugador top, al final del año todo el mundo dice que no jugó su mejor tenis, pero es tercero del mundo, imagínate. Todo está ajustado, hay que poner a Jannik y Carlos a un lado, pero nos podemos enfrentar a todos. Zverev a veces puede ser un poco pasivo, pero tiene un saque increíble. Al final, todos los partidos en el circuito son ajustados porque está muy igualado», explicó Munar.

Munar, que ha reajustado acertadamente su tenis este año, zozobró y Zverev castigó. El alemán, que rechaza la actual Davis y ha venido por petición de sus compañeros, igualó la serie y hace que todo sea resuelva en el dobles, la ruleta rusa del tenis. Granollers y Martínez volverán a vestirse de corto para buscar una clasificación épica. En la final ya espera Italia. ¿Por qué no?