Carreño: «La remontada en el tie-break ha sido milagrosa… Ya estaba pensando en el tercer set»

Una sonrisa preside el rostro de Pablo Carreño, que sale corriendo en cuanto termina la comparecencia de prensa para presenciar el partido de Munar contra Zverev. España estaría en la final de la Davis de ganar el balear, condición creada gracias al triunfo de Carreño sobre Struff, encarrilado en el primer set y con remontada incluida -pasó del 1-6 al 8-6- en el tie-break del definitivo.

«Cuando tienes tres bolas de partido y no las ganas, es probable que pienses muchas cosas, quizá no te centras mucho en tu trabajo. No he tenido oportunidades, ha jugado tres primeros muy fuertes. Seguí luchando y creyendo. Con 1-6 en el tie-break he intentado estar calmado. Él no jugó con primer servicio, esa fue la clave. Ya pensaba en el tercer set, ha sido milagroso ganar el tie-break. Es una victoria muy importante para mí y para España», dijo Carreño en rueda de prensa.

Con el triunfo de Carreño ya han ganado un partido en la Davis los cuatro tenistas del equipo español. «Este es el equipo que tenemos, con Alcaraz hubiera sido más alto el nivel, pero estamos aquí para darlo todo. Hay que darnos un poco de crédito porque tenemos una carrera detrás y hemos hecho grandes cosas. Jaume lo hizo increíble, Marcel y Pedro dieron una clase de saber estar y yo he dado el primer punto. Es anecdótico quién da los puntos, prefiero perder y ganar la eliminatoria», añadió Carreño.

El asturiano ha pasado del circuito Challenger a imponerse en la Davis, su año ha sido de altibajos. «El año pasado por estas fechas no fui convocado y estuve jugando un Challenger. Este año ya tengo el trabajo de estar en el top 100 y clasificar al Open de Australia, ya me he ido de vacaciones y todo. Tuve una oferta para jugar un Challenger y Ferrer tardó un poco en convocarme, pero hay que aceptar la situación en la que estoy. Espero mi oportunidad», zanjó Carreño.