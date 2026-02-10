Cristiano Ronaldo pone fin a su huelga y se reconcilia con Arabia Saudí

Cristiano Ronaldo vuelve con el Al-Nassr y pone fin a su huelga. El portugués se declaró en rebeldía contra el fondo soberano saudí, el PIF, propietario del club y encargado de potenciar a los grandes equipos de Arabia Saudí. Después de conseguir que se pagaran los salarios atrasados a varios empleados del club y que se realicen cambios en la directiva, devolviéndole los poderes a su íntimo amigo José Semedo, el portugués ha puesto fin a su protesta. Queda por ver si consigue que en el próximo mercado de fichajes el Al-Nassr tenga, como mínimo, el mismo trato que, por ejemplo, Al-Hilal.

De esta manera, Cristiano Ronaldo consigue varios de los objetivos que se marcó con su huelga. El luso no ha disputado ninguno de sus dos últimos partidos con el conjunto de Riad, estando obligado a jugar el tercero para evitar una sanción por parte de la propia liga saudí. Este fin de semana, ante el Al-Fateh, debería volver a la competición, puesto que no parece que vaya a jugar en la Champions 2 de Asia –segunda competición asiática–, ante el Arkadag de Turkmenistán.

El luso ha firmado la paz publicando una fotografía en las instalaciones del Al-Nassr, a su llegada al entrenamiento. En ella, aparece haciendo el símbolo de la victoria y con una media sonrisa, que revela claramente su satisfacción por lo conseguido en los últimos días gracias a su parón como señal de protesta.

El clan de Cristiano recupera el poder en el Al-Nassr

La estrella del Al-Nassr regresará de esta manera a la actividad y a la competición con el conjunto de la capital de Arabia, después de haber conseguido parte de sus objetivos. En los últimos días, el PIF abonó los atrasos que debía a varios de los trabajadores del club en el que milita Cristiano y, también, se dio la dimisión del secretario general de la junta directiva, Mohammed Al Sukait. Aunque el ex directivo alegó motivos personales para abandonar el club, es imposible no pensar que tiene relación con las exigencias planteadas por el luso para poner fin a su protesta.

Además, se espera que en los próximos días José Semedo, amigo de la infancia de Cristiano desde que coincidieran en el Sporting de Portugal, recupere los poderes que tenía en lo relativo a la administración y las finanzas del club y que le fueron suspendidos en diciembre. También se espera que Simao Coutinho recupere la dirección deportiva, lo que ha llevado a aliviar tensiones con Jorge Jesús, entrenador del equipo y que había amenazado con dimitir.