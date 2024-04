Carlos Sainz visita a los Márquez en Jerez

Carlos Sainz no se ha querido perder el Gran Premio de España de MotoGP, aprovechó el fin de semana sin carrera en la Fórmula 1 para visitar a Marc y Álex Márquez en Jerez. El piloto de Ferrari se trasladó hasta la Catedral este domingo para disfrutar de una de las pruebas más icónicas del calendario de MotoGP. Esta vez se cambiaron los papeles, eran los hermanos Márquez quienes hacían de anfitriones, como ya hicieron en Portimao con José Mourinho.

Marc Márquez y Carlos Sainz han coincidido en varios eventos de Estrella Galicia, patrocinador de ambos pilotos. El piloto madrileño acudió este domingo al circuito de Jerez-Ángel Nieto para vivir en directo la carrera del GP de España. Aprovechando su visita, el de Ferrari se pasó por el box de Gresini Racing para visitar a los hermanos Márquez. El 93 y el 73 le abrieron las puertas de su ‘casa’ antes de una de las citas más especiales del Mundial.

Marc Márquez partirá desde la pole tras firmar un sábado casi perfecto. El de Cervera fue el más rápido en condiciones mixtas, aunque con más parte de la pista mojada que seca, pero se cayó en la sprint race cuando iba primero. A pesar de perder unas posiciones en la salida, el piloto español se colocó primero pasadas unas vueltas y cuando parecía que se había asentado en el liderato y que se escapaba, pisó una mancha de agua en la nueve que le hizo irse al suelo.

This time is real! Hello @Carlossainz55! pic.twitter.com/PFXdqA73eK

