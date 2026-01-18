A qué hora juega Carlos Alcaraz – Walton en directo hoy | Dónde ver online gratis y última hora en vivo del partido del Open de Australia

Carlos Alcaraz inicia este domingo su andadura en el Open de Australia. El número uno del mundo arranca la temporada con la lucha del primer Grand Slam de la temporada y el único que falta en su palmarés tras conquistar los otros tres dos veces cada uno (Roland Garros, Wimbledon y US Open). Sigue en directo el partido entre Alcaraz y Adam Walton en directo.

Día 1 en la temporada más ilusionante para el súper tenista español por el reto que supone ganar este torneo en Melbourne. El Open de Australia se pone en marcha para Alcaraz, que se enfrentará en primera ronda a uno de los anfitriones, Walton, número 79 del mundo. Será la segunda vez que se vean las caras después de la victoria del murciano en Queen’s 2025.

Además, también será el primer partido de Alcaraz sin Juan Carlos Ferrero y con su nuevo entrenador, Samuel López. Después de la mejor temporada de su carrera, con ocho títulos, el murciano rompió con su técnico, un bombazo cuyo alcance está por ver. Como ya es habitual en el circuito masculino, el español volverá a estar en el punto de mira al igual que Jannik Sinner, ambos dominadores de los últimos ocho Grand Slams.

El italiano es el vigente campeón y no pierde en la Rod Laver Arena desde los octavos de final de 2023 ante Stefanos Tsipsipas, encadenando 14 triunfos de manera consecutiva. De hecho, Sinner ha ganado 27 de sus últimos 28 partidos de Grand Slam disputados en pista dura, siendo la final del pasado US Open ante Alcaraz su única derrota. Eso sí, tres de las seis victorias del tenista de San Cándido sobre el murciano han sido en pista dura.

Dónde ver el Alcaraz-Walton

Eurosport fue el medio de comunicación que adquirió los derechos televisivos para emitir en nuestro país en exclusiva los partidos que se disputen en este primer Grand Slam del año. Este Alcaraz-Walton se podrá ver en directo por televisión a través de los canales que Eurosport tiene disponibles en diferentes plataformas como Max o Movistar +. Hay que recordar que estos operadores son de pago, por lo que no se podrá ver gratis por TV nada de lo que suceda en Melbourne.