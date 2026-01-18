Carlos Alcaraz – Adam Walton en directo hoy | Dónde ver por TV online gratis y última hora del partido del Open de Australia 2026
Sigue en directo el debut del tenista español en Melbourne
Carlos Alcaraz inicia este domingo su andadura en el Open de Australia. El número uno del mundo arranca la temporada con la lucha del primer Grand Slam de la temporada y el único que falta en su palmarés tras conquistar los otros tres dos veces cada uno (Roland Garros, Wimbledon y US Open). Sigue en directo el partido entre Alcaraz y Adam Walton en directo.
Día 1 en la temporada más ilusionante para el súper tenista español por el reto que supone ganar este torneo en Melbourne. El Open de Australia se pone en marcha para Alcaraz, que se enfrentará en primera ronda a uno de los anfitriones, Walton, número 79 del mundo. Será la segunda vez que se vean las caras después de la victoria del murciano en Queen’s 2025.
Además, también será el primer partido de Alcaraz sin Juan Carlos Ferrero y con su nuevo entrenador, Samuel López. Después de la mejor temporada de su carrera, con ocho títulos, el murciano rompió con su técnico, un bombazo cuyo alcance está por ver. Como ya es habitual en el circuito masculino, el español volverá a estar en el punto de mira al igual que Jannik Sinner, ambos dominadores de los últimos ocho Grand Slams.
El italiano es el vigente campeón y no pierde en la Rod Laver Arena desde los octavos de final de 2023 ante Stefanos Tsipsipas, encadenando 14 triunfos de manera consecutiva. De hecho, Sinner ha ganado 27 de sus últimos 28 partidos de Grand Slam disputados en pista dura, siendo la final del pasado US Open ante Alcaraz su única derrota. Eso sí, tres de las seis victorias del tenista de San Cándido sobre el murciano han sido en pista dura.
Dónde ver el Alcaraz-Walton
Eurosport fue el medio de comunicación que adquirió los derechos televisivos para emitir en nuestro país en exclusiva los partidos que se disputen en este primer Grand Slam del año. Este Alcaraz-Walton se podrá ver en directo por televisión a través de los canales que Eurosport tiene disponibles en diferentes plataformas como Max o Movistar +. Hay que recordar que estos operadores son de pago, por lo que no se podrá ver gratis por TV nada de lo que suceda en Melbourne.
(5-3)
¡Break de Alcaraz!
A la tercera fue la vencida para Carlitos, ahora sí. Hasta tres puntos de rotura se fabricó tras tres errores de Walton. La primera se le fue a la red, la segunda se le marchó ancha y a la tercera derribó el muro con un gran paralelo. «¡Vamos!», grita Carlitos.
(4-3)
Nuevo rosco de Alcaraz
Juego en blanco para Carlitos que también se está empezando a sentir cómodo sobre la pista. Comienza a destapar el tarro de las esencias. Dejada marca de la casa y globo perfecto a la subida de Walton.
(3-3)
Walton da la cara
Ha salido respondón el australiano, empujado por la grada. Salva una bola de rotura de Alcaraz tras un intercambio de 21 golpes y ha cerrado el juego con un ace. Va creciendo a medida que avanza el partido.
(3-2)
Walton no puede con el ritmo de Alcaraz
Cada vez que Carlitos aumenta la potencia, no encuentra respuesta desde el otro lado de la pista. O si la recibe, es fallida, como en esta ocasión. Grandes derechas del murciano a las que nada pudo hacer Walton. Mantiene Alcaraz su ventaja.
(2-2)
Walton no pierde terreno con Alcaraz
Se mantiene el australiano cerca del murciano, al saque. Cerró el juego con una gran derecha a la que Alcaraz, trató de responder con un paralelo que se marchó fuera. Buen inicio de partido de Walton que ha espantado los nervios iniciales.
(2-1)
Rosco de Alcaraz
Si Walton cerró su juego con un gran servicio, Carlitos lo hace con un saque directo. Juego en blanco para el murciano que sube el nivel antes de la primera pausa. Se ha movido bien el murciano y ha ganado la red en varias ocasiones.
(1-1)
Walton evita la rotura
Salva el australiano el primer empuje de Alcaraz. Sobrevivió, pese a no llevar la iniciativa, gracias al primer ace del partido y un último saque potente al que no Carlitos respondió impreciso.
(1-0)
Alcaraz inicia mandando
Primer juego para el murciano que se lo ha apuntado abrazado a su servicio, el gran cambio de la pretemporada. Lo cerró con una derecha prodigiosa e inapelable para un Walton que parece superado por el lugar y el rival.
Alcaraz y Walton ya están en pista
Ambos tenistas pelotean ya sobre la Rod Laver después de recorrer el pasillo de los campeones que conduce a la pista. Carlitos ha ido viendo a los lados el nombre de los campeones del primer Grand Slam de cada año. Falta el suyo.
Victoria de Sabalenka
Y el Alcaraz-Walton comenzará en breves momentos. Antes, recordamos que el murciano lleva sin disputar un partido oficial desde la final de las ATP Finals en la que cayó contra Sinner. Una lesión le impidió defender a España en la Copa Davis y desde entonces el murciano se enfocó al 100% en el descanso y en este Open de Australia.
¡El partido arrancará en breves!
Sabalenka ha metido la directa en el segundo set y ya manda por 6-1, 5-1 con servicio para ganar. Alcaraz y Walton, por lo tanto, saltarán dentro de pocos minutos a pista.
Un caso similar a Alcaraz
La separación entre Alcaraz y Ferrero ha sido la comidilla en el mundo del tenis durante la pretemporada. Pero este domingo se ha conocido que hay otro tenista español que ha puesto punto y final a su etapa con su actual entrenador: Alejandro Davidovich cambia a Félix Mantilla por el argentino Mariano Puerta.
¡Bienvenidos!
¡Hola a todos! Vayan pasando a la retransmisión del debut de Alcaraz en el Open de Australia. El tenista español busca el único Grand Slam que le falta y la primera prueba será el australiano Adam Walton. El partido no arrancará antes de las 10:30 horas, pues la pista central Rod Laver está ocupada por el duelo femenino entre Sabalenka y Rakotomanga, que marcha 5-4.
(6-3)
¡Alcaraz se lleva el primer set!
Qué derecha tiene Alcaraz. Cerró la primera manga como la inició, con un ganador. Gran servicio también de Carlitos que ya ha puesto la primera piedra del partido en poco más de media hora.