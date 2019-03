Borja Iglesias habla de Jaime Mata y de Raúl de Tomas y de sus posibilidades de ir con la Selección

Jaime Mata, Raúl de Tomás y Borja Iglesias podrían colarse en la próxima lista de Luis Enrique. Borja Iglesias señala que le encantaría ir con España.

Las lesiones de Iago Aspas y de Diego Costa dan opciones a que un nuevo delantero sea convocado con España. Jaime Mata, Raúl de Tomás y Borja Iglesias podrían colarse en la próxima lista de Luis Enrique, algo de lo que ha hablado el propio futbolista del Espanyol.

“No es sencillo hablar de esto. Es algo bonito. Los tres hemos trabajado mucho y estamos aprovechando la oportunidad. Por lo poco que he hablado con ellos, estamos felices y con ganas de más. Al final, el fútbol es fútbol, hay que adaptarse a la categoría, pero en España en Segunda o Segunda B hay futbolistas muy capacitados para crecer”, ha dicho Borja Iglesias en rueda de prensa. Cuestionado por sus opciones de ir con la Selección, el gallego ha comentado: “Me encantaría, pero no es algo en lo que estoy muy centrado. Si llega y puedo estar, estaría encantado”.

Los méritos de Borja Iglesias para ir con la Selección

Borja Iglesias ha anotado 11 goles en liga, 14 en lo que va de temporada si se suman los tres que ha conseguido en Copa del Rey. Luis Enrique, que ofrecerá este viernes su convocatoria para los dos primeros partidos de clasificación a la Eurocopa 2020 ante Noruega y Malta, ha reconocido tener al delantero del Espanyol en su agenda. “Es uno de los jugadores que figuran en la lista de 65 futbolistas. Cuenta con posibilidades“.

Jaime Mata y Raúl de Tomás, con opciones de ser convocados

Además del gallego, Jaime Mata y Raúl de Tomás también pueden ser llamados por España. El delantero de 30 años del Getafe es el máximo goleador nacional, con 13 tantos; mientras que el jugador cedido por el Real Madrid en el Rayo Vallecano lleva 11 goles en liga.

Aunque los tres futbolistas merecen el premio de ser convocados por la Selección, Luis Enrique podría optar por llamar a un atacante que también pueda actuar por banda, lo que daría opciones a Mikel Oyarzabal, de la Real Sociedad, o a Iñaki Williams, del Athletic.