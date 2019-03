El Getafe, en Champions, prescinde de Nico Rodríguez

El conjunto azulón quiere a Braulio como su nuevo director deportivo. Nico Rodríguez llegó al Getafe en verano procedente del Albacete.

Pese a que el equipo está cuarto en liga y en puestos de acceso a la siguiente edición de la Liga de Campeones, el club ha sorprendido emitiendo un comunicado. En él se despide Nico Rodríguez, hasta hoy director deportivo del Getafe.

El asturiano llegó a la entidad presidida por Ángel Torres el pasado mes de junio procedente del Albacete. Nico Rodríguez había estado previamente en el Alcorcón, club en el que disfrutó del ‘Alcorconazo’ y para el que fichó en su día a Bordalás. Tras su paso por el cuadro alfarero, trabajó en Las Palmas y en el Sporting de Gijón. Nico Rodríguez fichó por el Getafe para hacerse cargo de la dirección deportiva después de que Ramón Planes se incorporara al organigrama del Fútbol Club Barcelona. Hace unos días la Cadena SER desvelaba la intención del conjunto azulón de prescindir de Nico Rodríguez en favor de Braulio, al que sacar de Osasuna costaría 250.000 euros.

Ramón Planes se ha despedido del Getafe a través del siguiente comunicado

“Con estas palabras quiero comunicar que desde este momento dejo de pertenecer a la gran familia con la que me he encontrado, ha sido un placer poder pertenecer estos meses a ella y disfrutar de este Getafe. Nos hemos encontrado con un club que desde el primer momento nos ha acogido como si fuéramos uno más, nos han hecho sentirnos parte de ellos desde el mismo instante en el que aterrice en esta institución y ha sido muy satisfactorio para mi trabajo encontrar un ambiente así.

Puedo decir que me voy sabiendo que hemos cumplido los objetivos que se me marcaron a mi llegada, algo que me satisface enormemente ya que incluso se ha superado con creces. Tengo la tranquilidad de saber que este equipo seguirá una temporada más en Primera División, eso me hace estar más que ilusionado.

Me siento orgulloso de esta gran plantilla, y tengo el convencimiento de que se van a conseguir grandes objetivos impensables a principio de temporada. Agradezco de corazón al presidente por la oportunidad que me ha brindado y espero que todo acabe con el mejor resultado posible, como es de suponer terminar la temporada en puestos europeos donde este equipo está demostrando merecerse. Ha sido un placer reencontrarme con Bordalás y me ha demostrado su capacidad de hacernos mejores a todos”.