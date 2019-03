La cláusula de Bordalás que bloquearía su salida del Getafe en verano

Sacar al técnico del conjunto azulón cuesta 4 millones. La cláusula que tiene Bordalás en el Getafe podría bloquear su salida.

Ángel Torres, presidente del conjunto azulón, es plenamente consciente de que puede hacer dinero por sus entrenadores de la misma manera que por sus jugadores. El Real Madrid tuvo que pasar por caja cuando se llevó a Bernd Schuster del Getafe Club de Fútbol en 2007, pagando 480.000 euros por liberar al técnico alemán de su compromiso con el club. Siete años más tarde, la salida de Cosmin Contra al Guangzhou reportó al equipo del sur de Madrid un ingreso de 4 millones. Curiosamente, ésa será la cantidad a la que deba hacer frente cualquier club que aspire a ofrecer su banquillo a José Bordalás este verano.

Sacar a Bordalás del Getafe cuesta 4 millones de euros

Clasifique o no a su equipo para la Champions, al entrenador del Getafe no le faltarán pretendientes dispuestos a tentarle para que abandone el conjunto azulón al final del presente curso. Dicha posibilidad no inquieta ni a Ángel Torres ni a la dirección deportiva, que saben que la cláusula de 4 millones en la que está tasado Bordalás es suficiente como para disuadir a la mayoría de equipos con los que será relacionado. Cualquier club que quiera al técnico alicantino, parece obligado a negociar con el Getafe CF su coste.

El Sevilla, primer equipo interesado en fichar a Bordalás

Pese a su cláusula de 4 millones de euros, a José Bordalás no ha tardado en salirle su primer pretendiente en LaLiga Santander. Según desvelaba El Desmarque recientemente, el Sevilla ya se ha interesado por el entrenador del Getafe Club de Fútbol, aunque en ningún caso hará frente a su precio. No obstante, la continuidad de Pablo Machín en el conjunto hispalense se definirá en las próximas jornadas.

La afición del Getafe CF puede estar tranquila. Bordalás está bien atado y si éste abandona el equipo es porque el club así lo ha decidido o dejando una buena suma de dinero en caja. No obstante Ángel Torres dejaba entrever recientemente contactos para su renovación: “Ojalá Bordalás se quede aquí muchos años pero entiendo que algún grande se lo querrá llevar. El domingo pasado tuvimos un primer contacto con su representante de Bordalás”.