Paco Jémez habla como entrenador del Rayo Vallecano en televisión

El técnico comentó la derrota del conjunto franjirrojo en Gol. Paco Jémez es una de las alternativas a Míchel que maneja el Rayo Vallecano.

El técnico canario, que es uno de los candidatos a relevar a Míchel si es cesado, comentó el partido del conjunto franjirrojo en la televisión. Paco Jémez no dudó en hablar de aspectos tácticos, proponiendo alternativas a la propuesta presentada por el entrenador del Rayo Vallecano en el Camp Nou.

“Cuando roba el balón, el Rayo está a setenta metros del área”, criticó Jémez. “Por mucha gente que metas atrás no quiere decir que tengas más solidez defensiva”, añadió en Gol sobre el planteamiento defensivo del equipo madrileño.

El Barcelona tuvo que remontar en un partido en el que Míchel podría haberse jugado el puesto. El conjunto franjirrojo se adelantó en el marcador gracias a Raúl de Tomás, “un jugador fantástico” según Paco Jémez. No obstante, el técnico canario restó méritos a los vallecanos dada la actitud que estaba mostrando su rival: “El ritmo del Barcelona no es el de un equipo que necesita ganar ya”. Piqué primero, Messi de penalti, y Luis Suárez después, dieron la vuelta al marcador estableciendo el 3-1 con el que se llegó al final del partido.

Julio Velázquez apunta a nuevo entrenador del Rayo Vallecano

Como ya contamos en OKDIARIO, Míchel podría ser destituido como entrenador del Rayo y Julio Velázquez sería el gran favorito para relevarle en el cargo. El salmantino estuvo en Vallecas presenciando el partido que enfrentó al equipo madrileño con el Girona y podría haber negociado ya el que será su nuevo contrato con Martín Presa y David Cobeño.

Aun así, el conjunto franjirrojo baraja dos alternativas al ex del Villarreal y del Betis, Paco Jémez y Ziganda. Este primero contaría con el visto bueno de gran parte de la afición, que no olvida alguna de las hazañas que consiguió al frente del equipo. Pese a ello, a muchos no les habrá gustado ver a Jémez comentando, de la manera que lo ha hecho, el partido del Rayo en televisión.