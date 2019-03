Las opciones de Parejo de ir con España y su mensaje a Luis Enrique

El centrocampista de 31 años está en la prelista de Luis Enrique. Parejo reconoce que sería un "gran premio" para él ir con España.

El centrocampista de 31 años está en la prelista del seleccionador y podría ser convocado para los dos primeros partidos de clasificación a la Eurocopa 2020 ante Noruega y Malta. Cabe señalar que el choque ante los nórdicos se celebrará el próximo 23 de marzo en Mestalla y formará parte de la celebración del centenario del Valencia. Por ese motivo, no sería de extrañar que Luis Enrique tuviera a bien convocar al capitán del conjunto che. Con Gayà y con Rodrigo Moreno inamovibles en su lista, Parejo y Santi Mina han sido preconvocados.

El mensaje de Parejo a Luis Enrique

Luis Enrique estuvo presente en el partido de la Europa League que disputó el pasado jueves el Valencia frente al Krasnodar y no perdió de vista al centrocampista de 31 años. Parejo atraviesa un momento dulce y esta temporada ya lleva 7 goles en liga. Tras su enfrentamiento ante el Girona, en el que el capitán del conjunto che contribuyó a la victoria de su equipo con un tanto, el ex del Getafe y del Real Madrid respondió así al ser cuestionado por su posible convocatoria con la Selección: “Estoy contento, feliz, estoy en uno de mis mejores momentos de la carrera, me siento importante y sería un gran premio para mí y para mi familia y la gente que me quiere, yo trabajo todos los días para ser mejor persona y mejor futbolista y si algún día llega el premio otra vez será un placer”.

Las opciones de Parejo de ir con España

En lo que al centro del campo se refiere, Busquets, Rodri y Saúl parecen fijos, y se espera el regreso de Thiago Alcántara tras su lesión dado el buen momento que atraviesa con el Bayern de Múnich. Koke todavía busca su sitio con Luis Enrique, que en su última lista probó a Pablo Fornals y a Brais Méndez, y que ha contado también con Suso.

Además de Parejo, suena con fuerza Sergio Canales, que debutaría así con la Selección. También tiene opciones de ir Pablo Sarabia, que está cuajando una magnífica temporada. El mal momento del Real Madrid, por su parte, hace que sea toda una incógnita el saber si Isco, Asensio o Ceballos serán convocados.