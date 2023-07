Beckham relata cómo se enteró del fichaje de Leo Messi por el Inter de Miami

A David Beckham se la ha visto como un niño durante estas semanas en las que Leo Messi ya viste los colores del Inter de Miami. El propietario del conjunto estadounidense está muy emocionado con que la estrella argentina forme parte del proyecto que inició tres años atrás y ya se la ha visto con los ojos llorosos incluso con el debut del 10 y reciente campeón del mundo con Argentina. Ahora, relata cómo se enteró de su fichaje y cómo se fraguó.

Como un gol en la final del Mundial, como alzar el título de Champions League, así vio Beckham la victoria que supuso para el Inter de Miami y para él el fichaje de Leo Messi por el club, una sensación difícil de comparar, pero que puede significar un antes y un después para su club. La llegada del argentino trajo posteriormente la de Sergio Busquets y la de este, la de Jordi Alba en un mercado de fichajes realmente excepcional en lo mediático, parece que también en lo deportivo tras los primeros partidos.

«Siempre estuvo en mi mente traer a Messi. No hay nadie mejor. Todo surgió durante una charla con mis socios, José y Jorge Mas, mientras tomábamos una copa de vino», explica el inglés de cómo surgió esta idea que se ha convertido en realidad durante este verano para revolución no sólo en Florida, en Miami, sino también para la MLS.

Beckham confiesa en una entrevista para The Athletic, que casi no se entera del fichaje de Messi, que llegó de madrugada estando en Japón: «Estaba en Japón con mi familia y me desperté a las 5 de la mañana porque mi teléfono no paraba de vibrar. Victoria me dijo ‘¿en serio? ¡Apaga el móvil!’ Me puse las gafas y dije: ‘¡Viene Leo!’ Se me pone la piel de gallina al hablar de ello».

«Nunca pensé que tendría la misma sensación como propietario que cuando era jugador», explica Beckham, al que se le podía ver disfrutar con una felicidad desbordante el fichaje del argentino: «Cuando recibí la llamada, tuve la misma sensación que cuando salía de Old Trafford o Wembley. Me dije: ‘Acabamos de superar a todo el mercado para fichar al mejor jugador que jamás haya jugado a nuestro fútbol’».