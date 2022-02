Spotify desembarcará en el Camp Nou la próxima temporada tras el acuerdo alcanzado en los últimos días con Joan Laporta y su Junta. Pero la del Barça no fue la primera opción que tuvo en mente la gran multinacional sueca, no, antes hubo otras opciones. Tenían claro que querían aterrizar en el escaparate del fútbol y para ello tomaron como primera opción la Premier League, Londres y el Arsenal. Aunque en el caso de los gunners intentaron comprar el club y no ser su principal patrocinador.

Fue el cofundador de Spotify, Daniel Ek, el que a mediados de 2021 hizo una ofensiva en Londres para comprar el Arsenal. La decadencia deportiva del club y el desazón con los actuales propietarios de la entidad llevó a la empresa sueca a apostar por la compra de la entidad gunner. De hecho, la oferta que pusieron encima de la mesa era de nada más y nada menos que 2.000 millones de euros para apoderarse de la totalidad del club. Stan Kroenke, propietario de KSE (Kroenke Sports & Entertainment) que engloba todos su proyectos deportivos, fue el que rechazó la propuesta y se plantó en rotundo: el club no estaba en venta.

Fueron semanas de incertidumbre en el Emirates Stadium con el runrún que propició Daniel Ek. El cofundador de Spotify contó con el apoyo de toda una leyenda gunner como Thierry Henry –y curiosamente partícipe de la historia culé– el cual le acompañó en las gradas del estadio durante algún partido durante el proceso de negociación. Otros grandes jugadores de los londinenses como Dennis Bergkamp o Patrick Viera también estuvieron del lado de Ek para iniciar una nueva etapa en el club. De hecho mantuvo su oferta encima de la mesa durante todo el mes de mayo pero no cuajó.

La situación deportiva del Arsenal, que lleva sin clasificarse para la Champions League cinco temporadas, la última participación fue en 2016, levantó asperezas entre los aficionados que veían posible el cambio. De hecho este curso no ha disputado ninguna competición continental, ni siquiera se clasificó para la Europa League. La mala gestión deportiva y el adiós de Arsene Wenger tras media vida en el club avivaron a los seguidores más acérrimos al proyecto de Spotify, aunque éste no fue posible.

Así, meses más tarde, Spotify posó sus ojos en el Barça. La inviabilidad de desembarcar en el Arsenal, de dónde es aficionado al parecer Daniel Ek, llevó a Spotify a centrar su mirada en otro club y otras posibilidades. Pasó de querer adquirir un club a usarlo como escaparate para el mundo. Spotify será el patrocinador principal del Barça durante las próximas tres temporadas una vez que se anuncie el acuerdo oficial. Éste contempla la publicidad frontal en las camisetas del equipo masculino y femenino, la ropa de entrenamiento y el naming del estadio, que pasará a llamarse Spotify Camp Nou. Todo por un valor de 62,5 millones por temporada, 32 veces menos de lo que estaban dispuestos a ofrecer por la compra del club londinense.