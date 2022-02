No han sido pocas las bajas y dimisiones que se han sucedido durante este casi año que lleva al frente del FC Barcelona Joan Laporta. Desde el inicio de esta nueva etapa del presidente barcelonés han sido continuos las idas y venidas de pesos pesados dentro del organigrama del club. La última, la de nada más y nada menos que el CEO de la entidad, Ferran Reverter, hace recordar que ya han sido varios los hombres fuertes del club que han decidido bajarse del barco.

La primera de ellas apenas se hizo esperar. No había pasado ni una semana de las elecciones que daban como ganadora a la candidatura de Joan Laporta cuando se conocía que Jaume Giró, el que estaba destinado a ser el nuevo vicepresidente económico del club, dimitía. En un primer momento se descartó que el motivo fuera referente al aval y que era por motivos laborales que le llevarían a pasar tiempo en Londres. Otros apuntaban a una fuerte discusión con Laporta. Un mes más tarde se anunciaba que sería el nuevo ‘conseller’ de Economía de la Generalitat.

El huracán Leo Messi se desencadenaría entre finales de julio y principios de agosto. Fue uno de los momentos más delicados de la nueva directiva culé en la que tuvieron que afrontar la continuidad del argentino. Se tomó finalmente la decisión de dejarle ir ante las dificultades de retener en términos económicos, su salario era muy complejo para ajustar y esto generó fricción entre la cúpula y dos sectores: los del ‘hay que hacer todo por su continuidad’ y los de ‘hay que dejarle ir’. La dimisión de Jaume Llopis, miembro de la comisión del Espai Barça, estuvo supeditada a la decisión final con respecto al argentino.

Llopis, justo un día después de anunciarse su dimisión, cargó duramente contra la directiva de Laporta. «Messi lo dijo: ‘No sé si el club ha hecho todo lo que podía hacer’. Faltaban 25 días y creo que no se ha hecho todo lo que se podía hacer», explicó en los micrófonos de la SER, al mismo tiempo que apuntaba precisamente al último hombre que dimite, Ferran Reverter, como uno de los que llevaron la iniciativa para no renovar a Messi: «Creo que ha habido una presión del CEO para que nos ahorrásemos este sueldo. Si rescindes un contrato sabes que tendrás que pagarlo, pero ya lo hablaremos en tribunales de aquí a dos o tres años. Con eso ya das una imagen de aquí no se va con medias tintas».

Jordi Camps, el que fue director del área comercial del club durante la fase inicial de la nueva Junta Directiva, anunció que se marchaba del Barça en julio pero no fue hasta final de septiembre cuando pudo abandonar el Barça. Era otro de los hombres fuertes de dentro del club, elegido para el ascenso tras su buen papel en la oficina de Asia-Pacífico culé. Su marcha se explica con discrepancias con la plana mayor, ya que no compartía la hoja de ruta establecida con según qué patrocinios y la joya de la corona, el relevo de Rakuten –todo apunta a que finalmente será Spotify–.

Con la llegada de diciembre se conocía llegó otra dimisión importante con el adiós de José Elías, uno de los mayores avalistas de Joan Laporta. Su capital era de mayor calado antes de que el Gobierno revisara la necesidad de estos avales, por lo que su marcha era cuestión de tiempo. Ya no será necesario este aval y el presidente de Audax Renovables dejaba de ser importante para el mandamás culé.

Hubo lío en el Barça con el caso de Alfons Godall, vicepresidente de la Fundación que dejó el club tras unas inapropiadas y maleducadas opiniones en sus redes sociales sobre Rafa Nadal. Fue directivo durante la primera etapa de Laporta y en ésta también tuvo hueco, ésta vez en la Fundación. Este febrero presentó su dimisión tras lo sucedido por presiones de patrocinadores. Así lo explicaba Laporta: «Godall ha renunciado al cargo de vicepresidente de la Fundación. Ha considerado que como hubo quejas de patrocinadores de la misma a raíz de un tuit que hizo era lo mejor. Él no quería perjudicar al Barça y como estos patronos podían congelar las aportaciones no ha querido perjudicar y ha decidido renunciar. Y hemos respetado su decisión».

El último y más sorprendente es el de Ferran Reverter, el que hasta ahora fue CEO del club y clave en los pasos económicos durante este último año. Fue un fichaje de Laporta, que le elegía a él tras su papel en MediaMarkt. En una carta de despedida, el ya ex directivo culé alude a «proyectos personales y familiares» para tomar su decisión aunque según La Vanguardia, discrepancias con el futuro patrocinador principal deportivo, Spotify, podrían haber sido detonante.