Spotify, la gran plataforma de música, cayó a lo largo de enero un 32% en el precio de sus acciones. La empresa apunta a ser el gran vencedor en la pugna por potencias económicas para vestir al Barcelona de cara a la próxima temporada tras acabar su contrato Rakuten. Tras meses de subidas y crecimiento, una crisis de relaciones públicas interna ha originado estos datos tan pesimistas, los peores que registran desde mayo del 2020, en el inicio de la pandemia.

La compañía sueca está envuelta en una de las mayores crisis socioculturales que se recuerdan a raíz de las declaraciones e información vertidas por el humorista Joe Rogan, una de las grandes caras visibles de la plataforma en cuanto a su apuesta por los podcast. Éste, que firmó en 2010 un acuerdo de 100 millones de dólares con Spotify para que su contenido fuera exclusivo en la plataforma musical verde.

Fue en su programa, Joe Rogan Experience, donde lanzó información falsa y contenido antivacunas, el cuál ha sido muy polémico y ha generado fuertes críticas no solo entre sus oyentes sino también entre diferentes artistas y profesionales afiliados con Spotify. Actualmente su programa es uno de los más populares del mundo con más de 11 millones de seguidores y uno de los motivos de evolución de la plataforma.

Boicot de artistas

El contenido de Rogan ha generado un boicot mediático a la empresa que abandera el músico Neil Young, que inició su protesta retirando toda su discografía de la plataforma. A él se han sumado un buen número de artistas como Lloyd Cole, Stephen Stills, David Crosby, Graham Nash, India Aire, Joni Mitchell, Gilles Vigneaut o Nils Logfren. También algunos autores importantes entre los podcast como Stewart Lee, Roxane Gay, René Browne y Mary Trump. Además, la comunidad científica mandó un escrito firmado por más de 270 profesionales en los que se advertía que estaban difundiendo contenido que daña a la investigación y la salud. Estos critican y piden la retirada del programa, que lejos de darle sólo cabida, también es financiado por Spotify.

Daniel Ek, CEO de la empresa sueca, no tomó medidas en un primer momento pero ya ha pedido perdón públicamente a todos sus trabajadores por lo sucedido a los que ha remitido una carta en la que manifiesta lo siguiente: «No hay palabras que pueda decir para transmitir adecuadamente lo mucho que lamento la forma en que la controversia de la Joe Rogan Experience sigue afectando a cada uno de vosotros. Algunos de los comentarios de Joe Rogan no solo son increíblemente hirientes, sino que quiero dejar bien claro que no representan los valores de esta empresa».

Al parecer, el propio Rogan ha tomado la decisión de eliminar algunos de los episodios de su programa más hirientes y controvertidos, en lo que se puede tomar como una victoria para la facción de Young. El boicot, que se ha extendido más de un mes, ha tenido graves consecuencias económicas para la empresa y esta medida era la más lógica por parte de Spotify.

Contrato millonario con el Barcelona

Todo esto llega durante las negociaciones con el Barça por ser el gran patrocinador del club durante los próximos tres años. Pese a toda esta polémica, la gran empresa sueca ha logrado anticiparse a sus competidores y salir victorioso con el club culé. Si nada se tuerce, el acuerdo ya cerrado debe anunciarse en los próximos días. Éste incluye el patrocinio de la camisetas del equipo masculino y femenino, la de entrenamiento, así como title-rights del estadio, con lo que el Camp Nou pasará a tener un nombre comercial ligado a Spotify. Todo por alrededor de 280 millones, alrededor de 93 por temporada. Un acuerdo que según La Vanguardia podría haber provocado la salida de Ferran Reverter, CEO de la entidad culé, que no estaría de acuerdo con el pacto.