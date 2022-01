El músico y compositor, Neil Percval Young, ha sido noticia en las últimas horas, después de que mandara una carta con ciertas exigencias la cual estaría dirigida a su equipo de gestión y discográfica.

En ella, el canadiense exigía que se eliminase todo su trabajo de la plataforma de Spotify, ya que, bajo su opinión, apoyan la difusión acerca de las vacunas contra la covid-19.

A pesar de que esta ya haya sido eliminada, la revista estadounidense, ‘Rolling Stone’ dedicada a la música y cultura popular, ha hecho eco del contenido de la famosa carta citando las palabras del músico: “Hago esto porque Spotify está difundiendo información falsa sobre las vacunas, causando potencialmente la muerte a aquellos que creen en la desinformación difundida por ellos” argumentaba en la carta.

“They can have [Joe] Rogan or Young,” Neil Young wrote in a letter to his manager and label, “Not both." Young demands Spotify remove his music over "false information about vaccines" https://t.co/f1u4bDAu1L

— Rolling Stone (@RollingStone) January 24, 2022