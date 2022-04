El Barcelona recibe en el Camp Nou al Eintracht de Frankfurt para disputar el partido correspondiente a la vuelta de los cuartos de final de la Europa League. Ambos conjuntos no pasaron del 1-1 en Alemania y es por ello que el equipo que gane pasará a las semifinales de la competición de plata del viejo continente. En OKDIARIO te contamos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de este apasionante Barcelona-Eintracht.

Barcelona-Eintracht, en directo

Ojo a Pedri

El futbolista canario del Barcelona se marchó a los vestuarios cojeando. Habrá que ver si es capaz de saltar al verde para disputar la segunda mitad y si lo hace, a ver si puede completar el partido. El equipo le necesita por este 0-2 deja al Barcelona fuera de la Europa League. Calienta Frenkie de Jong, así que puede que Pedri no pueda continuar.

Posesiones estériles

El Barcelona está teniendo mucho el balón, pero o no saben lo que hacer o siempre se topan con futbolistas rivales que están muy bien plantados sobre el verde. Es imposible que los de Xavi Hernández hoy hagan daño con su característico estilo. Sin embargo, los alemanes salen en tromba cada vez que tienen el cuero y han podido, incluso, hacer mucho más daño al conjunto azulgrana.

El ambiente

Sorprende que en un partido tan importante para el Barcelona las gradas del Camp Nou estén teñidas de blanco por los aficionados del Eintracht de Frankfurt que han conseguid entradas antes que los propios culés. De hecho, cuando el equipo salió a calentar se escuchó el pitido de los más de 20.000 germanos que habían entrado al estadio. ¡No te pierdas el vídeo!

¡Descanso!

No hay tiempo añadido y el colegiado hace sonar su silbato y manda a los futbolista a los vestuarios.

Minuto 44

¡¡La volvió a tener el Eintracht!! Ahora fue Knauff el que se sacó un disparo duro que se perdió rozando el larguero de la portería del Barça. Van ganando 0-2 y no se conforman ni se encierran.

Minuto 44

Intenta el Barcelona recortar distancias antes del descanso, pero es que el Eintracht está muy bien colocado sobre el rectángulo de juego.

Minuto 42

Sacó en corto un córner Gavi y tras dos o tres pases la perdió el Barcelona. La contra estuvo bien cortada por Araujo. Vaya equipazo es el Eintracht. Qué intensidad le ponen en defensa y en ataque.

Minuto 41

Pase en largo de Ter Stegen a Ferran Torres y Kevin Trapp sale para detenerla.

Minuto 39

¡¡Otra vez detiene Ter Stegen!! Volea desde fuera del área de Jakic y aparece el ex del Mönchengladbach.

Minuto 38

Esto ya se le está poniendo demasiado cuesta arriba al Barcelona. 0-2 en el luminoso y necesitan dos goles para intentar igualar la eliminatoria. Veremos si son capaces de hacer la épica como el otro día el Real Madrid.

Minuto 37

GOL DEL EINTRACHT. GOL DE SANTOS BORRÉ. ¡Vaya golazo acaba de marcar el delantero colombiano. Desde una distancia de 30 metros se sacó un zapatazo que fue directo a la escuadra de la portería de Ter Stegen. Araujo reculó y le dejó espacio, por lo que optó por jugársela y le salió bien al ex del Atlético de Madrid.

Minuto 35

¡¡Detuvo Ter Stegen!! Jugadón de Knauff que superó a Jordi Alba, en dos ocasiones, y a Busquets antes de chutar desde la media luna del área. No tuvo problemas para detener su disparo el arquero alemán.

Minuto 33

No se entendieron Gavi y Aubameyang y el gabonés dio un balón directo a Kevin Trapp, que estaba muy atento.

Minuto 31

Intenta entrar en juego Dembélé, pero es que siempre tiene a algún rival encima rápidamente. El último en robarle un balón fue Ndicka.

Minuto 29

Colgó Kostic la falta y Touré remato con la espalda para mandar el balón fuera. A punto de cumplirse la media hora de juego y le cuesta mucho al Barça.

Minuto 28

Saque de esquina que Dembélé lanzo al punto de penalti y, otra vez, despeja la defensa del Eintracht. Los alemanes montaron el contragolpe y Gavi tuvo que frenarlo antes de que Lindstrom entrase en el área. Amarilla para el joven centrocampista del Barça.

Minuto 27

Pedri intentó poner un balón atrás desde línea de fondo pero el área está plagado de futbolistas del Eintracht que alejan el peligro.

Minuto 26

Detuvo Ter Stegen un disparo desde la frontal del área de Kostic. Con qué facilidad llega el Eintracht. No les es complicado plantarse en campo rival y siempre con muchos futbolistas, que van a por todo.

Minuto 25

La colgó Dembélé y el Eintracht logró sacar una falta por juego peligroso de Ferran Torres, que intentó una chilena cuando Santos Borré metía la cabeza.

Minuto 24

Otra falta peligrosa para el Barcelona. Amarilla para Jakic por derribar a Ferran Torres. Si el Eintracht avanza de ronda el centrocampista no podrá jugar la ida de las semifinales por sanción.

Minuto 22

Nuevo córner para el Barcelona tras una jugada individual muy bonita de Ferran Torres, que fue capaz de dejar en el camino a dos rivales. Lo sacó en corto el cuadro azulgrana y el centro posterior de Dembélé fue repelido por la zaga del Eintracht.

Minuto 20

Jordi Alba reclama un penalti de Touré, pero el colegiado portugués de este Barça-Eintracht dice que no ha habido nada.

Minuto 19

El saque de esquina favorable para el Barcelona acabó con los alemanes despejando el peligro.

Minuto 18

Falta peligrosa sobre Ferran Torres. Es Jordi Alba el encargado de sacarla. La colgó el lateral izquierdo del Barcelona y Araujo cogió un rebote con el que chutó de primeras para que Trapp mandase el cuero a córner.

Minuto 17

La sigue moviendo el Barcelona, pero cuando llegan a zona de tres cuartos ahí es donde le mete intensidad el Eintracht de Frankfurt.

Minuto 14

Buen pase de Pedri al hueco para Dembélé, que intentó centrarla pero la cortó un defensa del Eintracht. Parece que va mejorando el Barça con el paso de los minutos.

Minuto 12

El Barcelona está centrando sus posesiones en la banda derecha y están contando bastante con Dembélé, que ya ha dejado varios detalles de su calidad, pero siempre tiene a dos o tres jugadores encima para ahogarle en banda.

Minuto 11

Comienza el Barcelona a tener el balón, pero como en la ida, el Eintracht está plasmando un planteamiento táctico muy bueno para evitar que los azulgranas se desenvuelvan como tanto les gusta.

Minuto 9

¡¡La tuvo el Barcelona!! Transición muy rápida de los culés en ataque. Pedri abrió a Dembélé, el francés recortó hacia adentro y la puso al segundo palo. Aubameyang remató solo pero su testarazo se fue por encima del travesaño de la portería que defiende Kevin Trapp.

Minuto 8

Balón en largo de Ronald Araujo muy largo para Aubameyang. Trapp la dejó salir por línea de fondo.

Minuto 7

Falta en un costado que mandó al corazón del área Dembélé y que despejó la zaga alemana. El rechace no lo cogió bien y Eric cortó a la perfección la contra que había montado el Eintracht.

Minuto 5

Le toca reaccionar al Barça. Los hombres de Xavi Hernández tienen que levantarse tras este duro golpe. Por cierto, segundo penalti consecutivo que hace Eric García en apenas unos días.

Minuto 4

GOL DEL EINTRACHT. GOL DE KOSTIC. El futbolista del cuadro alemán adelanta a los suyos desde el punto de cal. El extremo engañó a Ter Stegen y transformó la pena máxima. Comienza el encuentro de la peor manera para el Barça.

Minuto 3

¡¡Penalti para el Eintracht de Frankfurt!! Eric García derribo a Lindstrom dentro del área y el colegiado no lo duda. Amarilla para el central del Barcelona, que acarrearía sanción en caso de pasar a semifinales.

Minuto 2

Intentó el Eintracht sorprender a Ter Stegen con un disparo desde prácticamente el centro del campo pero no hubo peligro real.

Minuto 1

Impresionante el ambiente en el Camp Nou, pero llama la atención la cantidad de aficionados alemanes que han entrado en el estadio y todos los sectores del feudo azulgrana se ven camisetas blancas del Eintracht.

¡¡Comienza el partido!!

Ya está en juego el balón en el Camp Nou para la disputa de este partido de vuelta de los cuartos de final de la Europa League. Es el Eintracht el que pone a rodar el esférico y disfrutará de la primera posesión del choque.

5 minutos

¡Faltan 5 minutos para que comience este Barcelona-Eintracht! Los futbolistas se encuentran en los vestuarios preparándose antes de saltar al verde y escuchar el vídeo y hacer el protocolario saludo entre ambos equipos. Posteriormente los capitanes harán el sorteo de campo y ya estará todo listo para que ruede el balón en el Camp Nou.

Hay disturbios

¡Información de última hora de nuestro compañero Joan Guirado! El periodista de OKDIARIO informa que los Mossos lanzan pelotas de goma para separar las aficiones del Barça y el Eintracht tras el ataque de los radicales blaugranas a los alemanes. Los Mossos han informado del lanzamiento de vallas, latas de cerveza y cascos, lo que ha obligado a los antidisturbios a intervenir. Varios furgones han escoltado a los más de 30.000 aficionados alemanes del centro de Barcelona al Camp Nou, un recorrido de cerca de 5 km. Todos los detalles y el vídeo, aquí.

La convocatoria

Gerard Piqué entró en la lista de convocados pero el Barcelona especificó que el central no tiene el alta médica, por lo que previsiblemente no jugará. Además, Sergiño Dest y Memphis Depay se han recuperado y entraron en la convocatoria, pero arrancarán el duelo desde el banquillo. Repasa el nombre de todos los futbolistas a los que ha citado Xavi Hernández pinchando aquí.

Obligados a ganar

Once del Eintracht

También conocemos el once del Eintracht de Frankfurt. Como en la ida, los futbolistas más peligrosos son Kostic y Kamada, aunque los azulgranas también tendrán que tener mucho cuidado con jugadores como Knauff. Esta es la alineación del conjunto germano: Trapp; Knauff, Touré, Hinteregger, N’Dicka, Kostic; Jokic, Rode, Lindstrom; Kamada, Borré.

Hay alineación del Barça

Ya tenemos la alineación del Barcelona y Xavi Hernández ha sorprendido con varias novedades en el equipo inicial. Gerard Piqué continúa lesionado y sin Dani Alves y con Sergiño Dest recién recuperado el técnico culé opta por Óscar Mingueza en el lateral. El once del cuadro azulgrana es el siguiente: Marc-André Ter Stegen; Óscar Mingueza, Ronald Araujo, Eric García, Jordi Alba; Sergio Busquets, Pedri González, Pablo Martín Gavi; Ousmane Dembélé, Pierre Emerick Aubameyang, Ferran Torres.

Una final

Las cosas como son, hoy el Barcelona se la juega. El equipo azulgrana está prácticamente obligado a ganar esta competición y después del 1-1 cosechado en Frankfurt tienen que ganar sí o sí para estar en las semifinales de la Europa League. El equipo que gane avanzará de ronda, mientras que cualquier empate mandará la eliminatoria a la prórroga. Si el resultado que señala la igualada continúa tras los 120 minutos nos iremos a la lotería de los penaltis.

La Xavineta en acción

El gran artífice de la mejoría que está viviendo el Barcelona en relación a la etapa de Ronald Koeman es claramente Xavi Hernández. El técnico catalán está siendo capaz de cambiar el juego del equipo y también le está sacando el máximo rendimiento a futbolistas con grandes capacidades como puede ser el caso de Pedri. Además, también hay que tener en cuenta los refuerzos que llegaron en el mercado de invierno, que están respondiendo a las mil maravillas.

Partidazo

¡¡Muy buenas noches a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online de este apasionante Barcelona-Eintracht de Frankfurt que se disputa en el Camp Nou y que corresponde al partido de la vuelta de los cuartos de final de la Europa League. Ambos conjuntos empataron 1-1 en tierras alemanas y es por ello que este encuentro es una auténtica final para dos conjuntos que pelearán por un billete para las semifinales, donde se verían las caras con el ganador de la eliminatoria entre West Ham y Olympique de Lyon.