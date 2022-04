A pesar de estar a 12 puntos de diferencia (con un partido menos) del Real Madrid a falta de siete jornadas para la conclusión de la Liga, Joan Laporta sigue creyendo en el título y se ha vuelto a mostrar confiado en la presentación de un libro solidario escrito por varios periodistas y apadrinados por Ansu Fati. El máximo dirigente culé ha vuelto a dejar claro que tiene la Liga en la cabeza y que espera celebrarla en la mítica sala Luz de Gas.

«Tengo la Liga en la cabeza, espero que podemos ganarla. Ojalá pueda ir el 7 de julio a Luz de Gas a celebrarla», afirmó un Joan Laporta que está eufórico después de la impoluta racha del equipo de Xavi Hernández que le ha permitido escalar hasta el segundo puesto de la Liga.

Con la Champions prácticamente en el bolsillo, ahora Joan Laporta mira más alto pese a que sigue a 12 puntos de un Real Madrid que sigue firme en la cabeza de la clasificación. Con un partido menos que el conjunto blanco, el equipo de Xavi Hernández tendría que ganarlo todo y esperar un milagro para poder ganar la Liga.

Mimos a Ansu Fati

Joan Laporta también aprovechó para dar mimos a un Ansu Fati que ya estrena con el grupo y en las próximas semanas entrará en su última convocatoria después de recaer a finales de enero en San Mamés.

«Me hace reír cuando me dicen que si vamos a traer a un delantero u otro cuando aquí tenemos al mejor que es Ansu Fati. Es admirable como se has recuperado, estamos muy satisfecho de ese proceso. A mí me dicen que ya está listo, pero quieren aguantar un par de semanas más para que todo se consolide. Deseamos que vuelva a jugar y que demuestre todo su talento», afirmó sobre el joven delantero que ya está de vuelta.