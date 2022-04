Xavi Hernández compareció este miércoles en la previa de la vuelta de cuartos de final de la Europa League que enfrenta al Barcelona y al Eintracht de Frankfurt tras el 1-1 en la ida en Alemania. El entrenador culé destacó la importancia de recuperar el tono y la seguridad defensiva tras los dos últimos partidos en los que al equipo le tocó sufrir algo más de lo esperado, sufriendo el empate de la ida y la victoria in extremis ante el Levante. Destacó la importancia de igualar la intensidad de los alemanes y lanzó un dardo al Real Madrid y la exigencia culé.

Qué cambios de la ida

«Debemos mejorar las pérdidas de pelotas que permiten sus contraataques y transiciones. Jugamos en casa, el campo estará bien y no tendremos esta excusa. Intentaremos evitar las contras, competir mejor… Ellos nos van a complicar muchísimos. debemos ser mejores futbolisticamente hablando. Ellos tienen las cosas claras y debemos minimizar nuestros errores, evitar pérdidas y parar las contras».

¿Cómo atacar mejor?

«Primero tenemos que ser responsables, no tener tantas pérdidas, son pérdidas que no pueden pasar como las de la ida. Es verdad que el campo estaba al 100%, intentaremos mejorar las pérdidas. Veremos su sistema, cómo atacar si tienen cuatro o cinco defensas. Debemos atacar mejor y defender mejor que en el partido de ida».

Piqué

«Gerard dependerá de las sensaciones. Depende mucho de las sensaciones. Él quiere estar, tiene compromiso y está comprometido. Los partidos grandes le agrada. Es una oportunidad. Valoraremos, depende del dolor… Si no está al 100% es difícil que pueda participar».

Ansu Fati

«Es un tema de que él se sienta bien. Hoy ha hecho carreras muy buenas, está perfecto, tiene sensaciones buenas. Tiene buenas sensaciones, está haciendo casi el 100% del entreno. Le veo feliz, contento y eso es lo más importante. No nos marcamos el partido, depende, cuando esté preparado y las pruebas físicas estén, volverá».

Camp Nou

«Para nosotros es una de las claves del partido. La afición ha estado extraordinaria desde que llegué. Pase lo que pase intentaremos que estén orgullosos. Necesitamos que animen, presionen y aprieten. Sé que no nos fallarán».

Qué supone pasar la ronda

«Supone un paso adelante para uno de los objetivos de la temporada. No lo era cuando se inició la temporada quitamos la Champions, pero estamos en otra competición y nos hace mucha ilusión. Veo al equipo preparado e ilusionado. Nos gustaría estar en Champions, luchamos por volver. Nos tiene que dar coraje de no estar. Para eso trabajamos. Sería un paso importante para todo el grupo. Competimos en Europa aunque sea en la Europa League».

Obligación de pasar la eliminatoria

«Esto es el Barça, tenemos la obligación de ganar. Jugar bien. No nos vale ganar 1-0 en el 90. Los que conocemos la casa, de toda la vida se trata de ser excelente en todo lo que hacemos. No hay comparación. El Barça es el club más difícil del mundo, es el club más exigente. Tenemos que ganar jugando bien. Nosotros tenemos que intentarlo. Esto es lo difícil en el fútbol».

Champions

«Lo de ayer me hace ver que La Liga no está tan lejos de la Premier. De momento hay dos equipos españoles en semifinales y hoy juega otro. La Liga siempre es competitiva. Por eso es difícil competir. Los equipos españoles también están ahí compitiendo. Al final nuestro objetivo es que estemos en Champions compitiendo. El Villarreal, que me preguntaron si era un grande o no, ahora sí es un grande. Le ganamos eh».

Eintracht

«Es normal, es el partido más importante de su historia. Para nosotros debemos afrontarlo igual. Tienes que igualar la intensidad, su motivación, nos pasa con todos los rivales. Debemos de igualarlas».

Fatiga mental

«Cada partido es importante, si miras los equipos que juegan en Champions, les cuesta mucho ganar, pocos equipos han ganado, les cuesta la fatiga mental, activarte en Liga es complicado. Mantener la concentración… no es fácil, es difícil. La fatiga mental está a tope. Intentamos motivar. al jugador de que todos los partidos nos va la vida, en cada partido».

Qué han mejorado

«Yo creo que hemos mejorado muchas cosas, pero todavía no se ha hecho nada. Tenemos buena dinámica pero tenemos que ir compitiendo mejor. El partido de Levante o Frankfurt no fue bueno. La mentalidad ganadora está en los futbolistas. Es lo que tenemos que exigirles en el día a día. La exigencia aquí es diaria y cada partido es un examen. Debemos estar motivados. Nos hace ilusión competir por la Europa League, es un título que no tiene el club. Vamos a darlo todo. El resultado dirá. Pero por lo menos competir de que lo hemos dado todo».

Lewandowski

«No es momento de hablar de Lewandowski. Es el momento de centrarnos en el partido de mañana pero no de posibles fichajes».

Real Madrid

A nosotros nos exige la historia del Baçram no el Madrid. A nosotros nos exige nuestra historia. Desde hace 40 años se puso un listón con Johan Cruyff. Si no, no estamos contentos. No lo he vivido en el Real Madrid. Es un rival espectacular, con un gen competitivo de admirar. El Barça es otra historia y no tiene nada que ver».

Luuk de Jong

«Valoro mucho a Luuk. Es un ejemplo, un profesional ejemplar. Da siempre el 100%. Es espectacular tenerlo en el equipo. Es una baza, no sólo en los últimos minutos. Se asocia bien, ha mejorado mucho en lo asociativo. Es maduro y es un privilegio tenerlo en el grupo».

Adaptación jóvenes como Nico

«El Nico no hace un mal partido. Va a trabajar, va a recuperar, trabajó para el equipo, va a la presión. No es un mal partido del Nico, como entrena y ayuda al equipo. El problema es que compito con gente muy buena. Nuestra valoración es muy positiva con Nico. No creo que sea un tema físico, tiene estrés, corre mucho, recorre metros, tiene desgaste pero no es una cuestión física».

Fabio Blanco

«Fabio está en dinámica del Barça B, está siendo decisivo. Puede jugar por banda o por dentro. Valoraremos el final de temporada. Está en el Barça B y ahora el equipo está mejor».

Eintracht

«Espero un rival muy fuerte. El Eintracht hace bien la transición. Para analizar las pérdidas innecesarias, debemos ser más pulcros y evitar estos contraataques que es una fortaleza de ellos».

Partido de ida

«Es una evidencia. Es el partido más importante de su historia. Para nosotros también, debemos igualar esa intensidad y ganas de jugar. Debemos hacerlo mejor que en la ida. Alemania es un gran campo, el Dortmund, Bayern, Schalke… Me sorprendió el ambiente allí. intentaremos nosotros generar esto. Tenemos que igualar como mínimo esto».

Pérdidas

«Perdimos demasiado balón, nos penalizó mucho, ellos conectaron tras pérdidas como bestias para el contraataque y ahí sufrimos. Hay que empezar a defender con balón. Tenemos que defender mejor, posicionarnos mejor, presionar mejor tras pérdida, en presión alta… En casa podemos hacerlo mejor».

Música antes de los partidos

«No estoy en el bus de los jugadores. No estoy tampoco en los vestuarios. Eso es cosa de los jugadores. Allá ellos, no hay normas. Se lo deberías preguntar a Eric».

Dest

«Dest puede ser, si está en la lista es que puede participar. Memphis, Gerard… Recuperamos a gente y es importante. Vasos recuperado a la mayoría y es importante para cumplir. Dest nos da muchas cosas».