Es un imperativo. El Barcelona no puede pensar de otra manera, más aún después de ver a otros clubes españoles triunfando en la Liga de Campeones. Una eliminación aumentaría el ridículo por comparación, así que lograr el pase a semifinales de la Europa League es un objetivo de mínimos para un equipo que lo tiene todo a favor este jueves: el apoyo del Camp Nou, su racha de 15 partidos invicto y la menor entidad de su rival, el Eintracht de Frankfurt. Y sin embargo…

Sin embargo, Xavi Hernández no quiere confianzas de ningún tipo en su plantilla. Lo visto la semana pasada en Alemania no le gustó un pelo. El Barça completó en el Deutsche Bank Park uno de los partidos más discretos de los últimos tiempos y solo una genialidad tejida entre Ferran Torres y Frenkie de Jong impidió la derrota visitante. Técnico y jugadores compartieron muchas críticas al mal estado del césped y yo no tendrán esa excusa sobre una hierba cortada y regada a gusto del anfitrión.

En su siguiente encuentro, el equipo culé resolvió con triunfo su visita al Levante, pero el equipo volvió a emitir señales preocupante ante el penúltimo clasificado de la Liga y se salvó por la enésima aparición heroica de Luuk de Jong, el extintor recurrente de Xavi. Paradójicamente, si el holandés no se quita el chándal contra el Eintracht será la mejor señal para su equipo…

El Barça puede recuperar efectivos importante en la zaga, sobre todo Gerard Piqué, que ha entrado en la lista de convocados pese a que no tiene el alta médica. El central lleva casi toda la temporada jugando con molestias y no sería extraño que volviera a arriesgar en un día de cara o cruz. Sí que tiene el alta Sergiño Dest, que podría volver al carril derecho ante la ausencia de Dani Alves. Ronald Araujo será una vez más el comodín que permita encajar el puzle defensivo.

Pésima racha del Eintracht

En el resto de la alineación, Pedri y Ousmane Dembélé, que jugaron como suplentes en Valencia, recuperarán sus respectivas demarcaciones en un once donde no se esperan sorpresas, con Ferran y Aubameyang completando el tridente junto al francés. Ansu Fati ha vuelto a quedarse fuera de la lista y aún deberá esperar para reaparecer.

En cuanto al Eintracht, viene de dar otra muestra de su irregularidad al sucumbir en casa contra el Friburgo (1-2) en la Bundesliga. El equipo dirigido por Oliver Glasner ya cuenta seis partidos sin conocer la victoria entre Alemania, pero dio un recital en su última visita a España, hace un mes en el Benito Villamarín (1-2). No por conocida será menos peligrosa su fórmula: todo el equipo agazapado atrás y esprintar como galgos a la mínima ocasión de contraataque. Habas contadas para un Barça muy favorito y obligado a pasar.