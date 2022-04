Miralem Pjanic volverá al Barcelona. El jugador bosnio estaba cedido en el Besiktas, y aunque a principios de temporada parecían querer prolongar su cesión, la situación ha cambiado. El equipo turco ha trasladado a los azulgranas que no están interesados en seguir contando con sus servicios, por lo que el club catalán deberá buscarle nuevo destino. Pjanic apenas contó con protagonismo en su primer año de azulgrana y aún le quedan dos años más de contrato. De nuevo Italia vuelve a sonar como destino más factible para el ex de la Juventus.

Miralem Pjanic tendrá que volver a hacer las maletas. Desde su salida de la Juventus de Turín, el centrocampista bosnio no ha terminado de encontrar su sitio. Fichado por el Barcelona, apenas tuvo protagonismo en el conjunto azulgrana por lo que fue una de las salidas del pasado verano. El ex del equipo bianconero se marchó al Besiktas por medio de una cesión que no contemplaba opción de compra. Se había comentado que los turcos manejaban prolongar su estancia, pero el club acaba de aclarar que Pjanic no entra en sus planes más allá de este verano.

«Pjanic lleva cedido en nuestro equipo desde el inicio de la temporada. Sin embargo, no continuaremos con él la próxima campaña. Comenzaremos con sólo nombres que sean adecuados al sistema del entrenador», ha declarado Ceyhun Kazanci, director deportivo del Besiktas. El turco había reaparecido hace unas semanas después de una baja de cerca de dos meses y había encadenado dos partidos consecutivos saliendo desde el banquillo.

De modo que el bosnio regresará a Barcelona este verano con dos años aún de contrato en vigor, pero consciente de que no tiene espacio y habrá de encontrar un nuevo destino. Su futuro apunta de nuevo a Italia, donde habría varios equipos siguiéndole la pista aunque sin que por el momento ninguno hubiera presentado una oferta por él. Hace unos días ya apuntó en esa dirección y reconoció que no logró entenderse con Ronald Koeman. «No podía seguir con él. Su forma de hacer las cosas era irrespetuosa. Laporta tomó una gran decisión con Xavi: ahora el grupo está unido y todo el mundo sabe lo que tiene que hacer», dijo en declaraciones a La Gazzetta dello Sport.