Miralem Pjanic se ha pronunciado sobre su etapa en el Barcelona, y en especial sobre su mala relación con Ronald Koeman. El técnico neerlandés no le dio todos los minutos que el bosnio deseaba y terminó abandonando el Barça en el pasado mercado de verano, rumbo al Besiktas. Poco después, los malos resultados provocaron la destitución de Koeman y la llegada de Xavi.

Unos meses después de la salida del holandés, Pjanic ha desvelado en una entrevista que su relación con el técnico no era nada buena, que la situación era insostenible y avala la decisión de Laporta con el fichaje de Xavi: «No podía seguir con él. Su forma de hacer las cosas era irrespetuosa. Laporta tomó una gran decisión con Xavi: ahora el grupo está unido y todo el mundo sabe lo que tiene que hacer».

Pjanic cuenta que la Juventus apareció como una de las opciones en caso de salir de Barcelona. «Hubo dos contactos, luego no definimos nada y no por una cuestión económica. Para mí no fue una cuestión de dinero, incluso ahora me gustaría ser importante en un proyecto y ganar el Scudetto. Estoy con hambre, tengo experiencia, casi 700 partidos: creo que puedo aspirar a metas altas, ¿no?».

Durante la entrevista en La Gazzetta dello Sport, el centrocampista bosnio aseguró que el joven a tener en cuenta para el futuro es «Gavi. En cuanto lo vi, dije: ‘Este tipo sabe de fútbol’». Por otro lado, se rindió en elogios hacia su ex compañero del Barça Pedri al ser preguntado sobre qué jugador marcará el futuro: «Pedri. Baila con el balón como Iniesta».

Por último, le preguntaron sobre un jugador por el que se gastaría el dinero de una entrada para ir a verle en directo. Ante esta pregunta, Pjanic no dudó y fue muy contundente en su respuesta: «Mbappé».