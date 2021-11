Miralem Pjanic ha sido apartado de la selección de Bosnia-Herzegovina esta semana tras ser cazado fumando shisha y bebiendo con varios amigos en su país el día antes del trascendental partido que tenía el equipo nacional ante Finlandia, donde aún tenían en juego el billete al Mundial de Qatar 2022. El aún jugador del FC Barcelona, cedido en estos momentos al Besiktas turco, no termina de salir de una cuando entra de lleno en otra.

No están siendo unos últimos meses sencillos, para ser exactos desde que el bosnio firmó por el FC Barcelona. Tras un año sin pena ni gloria en el vestuario culé, con un nulo impacto a las órdenes de Ronald Koeman y con minutos de baja calidad, este verano se logra su salida rumbo a Turquía, donde firma con el Besiktas. Allí, en la Superlig turca con los albinegros, tampoco están yendo las cosas del todo bien. Ha disputado ocho partidos en los que aportó cuatro asistencias. Se ha perdido otros cinco por lesión.

Con su selección sigue siendo un indiscutible, uno de los líderes del vestuario y que en esta ocasión, ante la ausencia de Dzeko en la convocatoria, él era el capitán general del equipo. Con el 10 a la espalda, como viene siendo habitual, Pjanic saltó de inicio ante Finlandia en un partido clave en el Grupo D. La selección finlandesa acabó arrasando en Zenica, con Bosnia como local, por 1-3. Tras adelantarse Finlandia, se quedó con uno menos por la expulsión de Raitala en el 37′, pese a ello lograron hacer el 0-2 tras el descanso, sufrieron el 1-2 de Menalo pero respondieron rápido con el 1-3 de O’Shaughnessy. 53 minutos –más descuentos– en inferioridad.

OFFICIAL: Miralem Pjanić has been dropped from the Bosnian national team. He played 66 minutes vs Finland and was booed off for his poor display. #BIH 🇧🇦

Multiple news outlets reporting Pjanić was smoking hookah and drinking the night before the match.. Let a whole country down. pic.twitter.com/BbCeoa3ohz

