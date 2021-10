Miralem Pjanic se despachó a gusto contra Ronald Koeman después de que el entrenador del Barça apenas le diese oportunidades en su primer y único año de azulgrana. El centrocampista bosnio, que triunfó en la Juventus, vio cómo no tuvo opciones de tener continuidad en el equipo con jugadores como Pedri cubriendo su posición.

«No sé todavía qué quería exactamente Koeman, no intentó explicarme cosas, o encontrar una solución. Era yo quien iba a preguntarle qué quería de mí, de esta posición, qué estoy haciendo mal o bien para saber, por adaptarme más rápido dentro de equipo, paras ser útil… En una temporada al final necesitas 17-18 jugadores para ganar títulos. Pero para él no había problemas en mi juego, no me daba respuestas», dijo un Pjanic que ahora sí está teniendo minutos y protagonismo en el Besiktas.

El futbolista, por el que el Barça pagó 70 millones, augura un futuro complicado a la entidad por la crisis económica que les azota. «El Barcelona está en una situación difícil. Los resultados no van como querían los aficionados. Los jugadores están bajo presión. Quizás el equipo necesita un buen líder para mejorar. El Barcelona es uno de los cuatro o cinco grandes clubes del mundo. El Barça volverá a los viejos tiempos, pero llevará algo de tiempo», aseveró.

Pjanic permanecerá cedido esta temporada en el fútbol turco y espera volver la próxima campaña a triunfar en el equipo culé sin Koeman presente en el banquillo. El jugador tiene una espina clavada con toda la afición azulgrana: «No soy tan mal jugador como la gente se puede pensar».