Ronald Koeman atendió a los medios de comunicación para analizar la previa del partido que medirá a Atlético de Madrid y Barcelona este sábado en el Wanda Metropolitano, en duelo correspondiente a la jornada 8 de la Liga Santander. El técnico azulgrana se enfrenta al que podría ser su último partido como entrenador del conjunto catalán y en el que no podrá estar en el banquillo por sanción. Su difícil situación ha acaparado la mayoría de las preguntas, pero el técnico asegura que el club no le «ha dicho nada» todavía.

Partido ante el Atlético

«Dos maneras distintas. Ellos han sido campeones el año pasado, por su juego lo han merecido, es dificilísimo generar ocasiones de peligro contra ellos. Es un gran equipo, es intentar estar bien con el último pase. Nos va a costar. Pero si tenemos tres o cuatro hay que marcar para ganar el partido»

¿Te quedas?

«Yo me quedo, todavía, sí».

¿Se juega el cargo?

«El club no me ha dicho nada, la verdad. Me he enterado que el presidente estuvo aquí esta mañana pero no le vi. Estuvimos entrenando pero sigo igual. Tengo orejas y ojos y ya sé que se filtran muchas cosas. Seguramente es verdad pero a mí, una vez más, no me ha dicho nada».

¿Su futuro puede cambiar mañana con un buen resultado?

«Es una pregunta para mañana. Ahora creo que no soy el más importante, tengo que sacar un resultado positivo, eso es más importante que una persona. Amo el club, he venido en una situación complicada, ahora más que el primer día. Todo el mundo tiene esa opinión. A mí lo que me importa es preparar el partido que es lo que siempre hemos hecho»

¿Relación nula con Laporta?

«No voy a responder esta pregunta».

Nota que se da a sí mismo

«Estoy harto de defenderme a mí mismo. No tiene sentido. La gente que sabe puede analizar la situación del equipo, del club. Hemos asumido cambios por parte del club, entonces es para vosotros».

¿Otro entrenador sacaría algo con esta plantilla?

«No sé, también tengo que hablar qué otro entrenador. La plantilla como es hoy es igual dentro de tres meses. Son muchos jóvenes, jugadores que pueden mejorar, es otro estilo, cambiamos el sistema. El sistema lo crea los tipos de jugadores que tenemos, si no tenemos extremos, ya hablamos de ello otro día… El trabajo de un entrenador depende de los jugadores que tiene. Si yo tengo la bolsa de dinero tengo a Messi todavía aquí y a otros jugadores para dominar y presionar. Si tienes un extremo a pierna izquierda, se prepara un partido con lo que hay. Si recuperamos atacantes, podemos tener una plantilla fuerte y los jóvenes piden terreno y merecen tener estas oportunidades».

El mejor momento y el peor

«Parece que ya estoy fuera… El mejor momento la firma de ser entrenador del Barcelona y el peor la marcha de Messi».

Carencias

«Falta equilibrio. Tenemos pocos atacantes disponibles. Si Ansu está en camino de volver pero dura un poco más de tiempo es normal después de tanto tiempo fuera. Nos faltan jugadores de uno contra uno y velocidad. Así se generan espacios y ya dije el otro día que nos falta efectividad. El Atlético creó menos ocasiones que nosotros pero es capaz de tener un chut a portería que es gol. El otro día nosotros en Champions League en alto nivel , de cuatro ocasiones hay que marcar mínimo uno o dos. Es la gran diferencia y cuesta».

Jordi Cruyff

«Es verdad que desde el primer día me dijo que no sería entrenador en este club. Se lo dijo al club. Hablo con él cada día y lo que hablo con él es para nosotros»​.