Con Ronald Koeman más fuera que dentro del Barcelona, Joan Laporta tiene en su agenda varios candidatos a hacerse con el banquillo culé. Si esto fuese una consulta popular entre la afición no habría dudas de que el ganador sería Xavi Hernández, pero el presidente no tiene nada claro que sea el momento de llamar al técnico del Al-Saad qatarí.

Laporta siempre tuvo mucho ojo para fichar entrenadores como demuestran sus apuestas por Frank Rijkaard y Pep Guardiola, pero ahora se encuentra en un callejón con difícil salida. Koeman no le gusta ni lo más mínimo y no lo oculta. Quiere alguien que respete el estilo Barça, pero al mismo tiempo que atesore cierta experiencia más allá de jugar bolos en Qatar.

El presidente es el único de la Junta que no se entusiasma con la idea de Xavi Hernández y su tesis se sostiene en que quemar esa bala antes de tiempo sería un error de bulto. El de Terrasa, además, tiene grandes amigos en el vestuario como Gerard Piqué, Sergio Busquets, Sergi Roberto o Jordi Alba y no tendría una visión objetiva de su rendimiento en la decadencia de sus grandes carreras.

Laporta ha metido en la coctelera todos estos factores para, de momento, decir que no es el momento de Xavi, aunque todo su entorno le quiera empujar a ello. El mandatario culé aguanta el pulso mientras concede la enésima oportunidad a Koeman de enmendar una trayectoria deportiva que parece abocada a un año en blanco, pese a que ve con buenos ojos que jóvenes como Gavi o Nico estén teniendo oportunidades.

Xavi, además, no está poniendo un puente de plata precisamente para aterrizar en Barcelona por culpa de un lucrativo contrato en Qatar. El técnico gana muy bien en el Al-Saad y es embajador del Mundial que se celebrará el año que bien en noviembre. El ex capitán no tiene pensado moverse perdiendo dinero, algo que Laporta no le garantiza vistas las dificultades que tienen para pagar los cuatro millones del finiquito de Setién o los 14 que costaría el despido de Koeman.

El presidente tiene que tomar una nueva gran decisión tras haber apoyado la Superliga, no haberse sometido al fondo CVC para renovar a Messi y haber conseguido que los pesos pesados de la plantilla se bajasen el sueldo. Xavi Hernández sabe que siempre tendrá el banquillo del Barça a su disposición y por eso tampoco aprieta a Laporta. Parece que su momento todavía no ha llegado.