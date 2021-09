Xavi Hernández espera la llamada de Laporta para hacerse cargo del banquillo del Barcelona. Tal como adelantó OKDIARIO este miércoles, el técnico del Al Sadd es el primero de la fila para sustituir a Koeman y está dispuesto a dirigir al equipo azulgrana siempre que el presidente le dé plenos poderes y le presente un proyecto sólido a medio plazo.

La leyenda del Barcelona cumple todas las condiciones para ser el relevo de Koeman y más en los tiempos convulsos que corren por el Camp Nou. Xavi Hernández es una suerte de nuevo Guardiola que aúna todas las virtudes que deben adornar a un técnico del Barça para poder ser bien recibido por crítica y público: ha sido jugador y de los mejores, es uno de los estandartes del llamado estilo Barça, la grada le adora, conoce perfectamente cómo se las gasta el entorno, ya ha hecho las prácticas en un banquillo y, encima, tiene una buena relación con el director deportivo de Laporta, Jordi Cruyff.

A Xavi Hernández le suena bien la música de sentarse en el banquillo del Barcelona aunque sea en el momento más difícil de los últimos 20 años. Eso sí, para que se convierta en el sustituto de Koeman Laporta deberá aceptar primero sus condiciones.

Despido de Koeman

Xavi Hernández tiene claro que no hablará con Laporta ni con ningún otro dirigente del Barcelona mientras Koeman continúe en el cargo. No quiere que se repita lo que ocurrió en enero de 2020 cuando Bartomeu se reunió con él para ofrecerle el banquillo que ocupaba Ernesto Valverde. Xavi lo rechazó porque no era el momento. Ahora la situación ha cambiado y si el Barcelona despide a Koeman Xavi está dispuesto a escuchar la oferta azulgrana.

Negociación con Qatar

Xavi no tiene prisa por salir de Qatar. No hace demasiado renovó hasta después del Mundial de 2022. Tanto él como su familia están perfectamente adaptados a la vida en Doha. Allí ha ganado una Liga, dos Copas, una Supercopa, una Copa del Emir y una Stars Cup. En octubre jugará la final de la segunda Emir Cup ante el Al Rayyan de Laurent Blanc. Deportivamente, está triunfando pero si Laporta le llama… Está claro que Xavi tendría que negociar su salida con sus jefes qataríes. Lo normal es que su marcha no fuera traumática y se llegara un acuerdo rápido.

Plenos poderes

Una de las exigencias que hará Xavi Hernández al Barcelona será tener plenos poderes en lo que respecta al primer equipo. Será él quien decida los fichajes, de acuerdo con Jordi Cruyff y las posibilidades del club, igual que las bajas. Xavi sabe que la plantilla del Barça necesita una reconstrucción profunda y para eso hace falta tiempo y dinero, que es el gran problema del club azulgrana, que no dispone ni de lo uno ni de lo otro.

Un proyecto a medio plazo

Si Laporta le llama Xavi se sentará a hablar y le expondrá sus condiciones. Deberán tener una conversación sobre el proyecto deportivo del Barcelona no sólo a corto sino también a medio plazo. Xavi sabe que tiene la sartén por el mango y que un día, más temprano que tarde, se sentará en el banquillo del Camp Nou. Por eso si Laporta le quiere, tendrá que aceptar sus condiciones… o buscarse otro sustituto para Koeman.