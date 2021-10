Son días duros para Ronald Koeman, que está sentenciado y tiene pie y medio fuera del Barcelona pese a que vaya a seguir siendo su entrenador esta jornada frente al Atlético de Madrid. Laporta no confía en el entrenador y el técnico ya no se calla, ha levantado la voz pidiendo explicaciones y que se entienda su postura.

Un Koeman que está recibiendo críticas y ataques de diversos sectores. El último en ser especialmente duro con el que fuera su entrenador ha sido Santi Cañizares, que trabajó bajo sus órdenes hace años en el Valencia, una etapa de la que no tiene buenos recuerdso.

«Es el peor entrenador que tuve. A nivel táctico, Koeman no fue capaz de dar las herramientas correspondientes a los jugadores. Tampoco lo hizo bien en los entrenamientos y en la preparación física. De los diez años que estuve en el Valencia CF, fue el peor entrenador. No supo gestionar el vestuario ni tomar decisiones acertadas», dice el ex guardameta, ahora comentarista deportivo.

Todavía recuerda como si fuera ayer cuando Koeman apartó a varios pesos pesados del vestuario sin dar explicaciones, un incendio que acabó dinamitando aquel vestuario: «Nos apartó a Albelda, Angulo y a mí del equipo cuando éramos 25 jugadores en diciembre y se quedó compitiendo con 22. No tuvo ningún beneficio esa decisión. Nunca me pareció un buen entrenador. Hay otros entrenadores que tampoco contaron conmigo, pero sí eran buenos, como Fabio Capello», aseguró Cañizares.

No es el primero ni el último de ellos que atiza duro a Koeman. Albelda también se ha hecho viral por una profecía de 2014 en la que deseaba que el holandés llegara al banquillo del Barcelona para que se igualara la Liga, y Joaquín siempre que es preguntado por el técnico raja por el trato que recibió de Koeman también en el Valencia.